Larm om brand var svart rök bakom byggnad

Räddningstjänsten har fått in ett larm om en brand i en ladugårdsbyggnad i trakterna kring Ölmevalla under lördagseftermiddagen. Men larmet visade sig vara falskt.
Larmet kom in klockan 14.40 och det var personer i en förbipasserande bil som slagit larm. Enligt de första uppgifterna handlade det om brand i en byggnad.
Räddningstjänsten åkte mot platsen men det visade sig snabbt att det visserligen brann men inte var någon fara.
– Det var en kontrollerad eldning, inringaren hade bara sett den svarta röken bakom en byggnad. Vi kunde vända innan vi var framme vid platsen, säger Bosse Florell, larm och ledningsoperatör på Räddningstjänsten Storgöteborg.
Det är inte ovanligt att kontrollerade eldningar uppfattas som bränder, dessutom är det torrt i skog och mark efter den senaste tidens högsommar med sol och höga temperaturer.
"Fick en sån jäkla frossa så jag låg bara och skakade"
Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.