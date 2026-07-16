Larm om brand var svart rök bakom byggnad

Av Ronny Karlsson

Räddningstjänsten har fått in ett larm om en brand i en ladugårdsbyggnad i trakterna kring Ölmevalla under lördagseftermiddagen. Men larmet visade sig vara falskt.



TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet kom in klockan 14.40 och det var personer i en förbipasserande bil som slagit larm. Enligt de första uppgifterna handlade det om brand i en byggnad.

Räddningstjänsten åkte mot platsen men det visade sig snabbt att det visserligen brann men inte var någon fara.

– Det var en kontrollerad eldning, inringaren hade bara sett den svarta röken bakom en byggnad. Vi kunde vända innan vi var framme vid platsen, säger Bosse Florell, larm och ledningsoperatör på Räddningstjänsten Storgöteborg.

Det är inte ovanligt att kontrollerade eldningar uppfattas som bränder, dessutom är det torrt i skog och mark efter den senaste tidens högsommar med sol och höga temperaturer.