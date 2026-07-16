Nya trenden: Ungdomar stjäl från macken

Kungsbackamacken har drabbats av flera stölder den senaste tiden. Men det är inte vilka saker som helst som försvinner.
– De tar dekalerna som sitter på stationerna och så sätter de det på sina egna bilar och EPA-traktorer, säger Johanna Engström, stationsbefäl på Kungsbackapolisen.
Polisen har fått in tre anmälningar den senaste veckan från St1-macken på Varbergsvägen.
– De stjäl dekaler från macken och det är ett brott, egenmäktigt förfarande, säger stationsbefälet.
Det ska alltså röra sig om klistermärken med St1-loggan som personerna tar från exempelvis pumpar och sätter upp på sina fordon.
– St1-mackarna har problem med detta, det är en trend som går på något sätt.
Enligt polisen verkar det främst vara yngre personer som är på jakt efter dekalerna och polisen riktar en uppmaning till föräldrar i kommunen.
– Man ska ha koll på sina barn och deras fordon. Sitter det sådana dekaler på deras fordon är de tillgripna, de finns inte att köpa, säger Johanna Engström.
Dramatiskt för Kungsbacka GK:s herrlag
Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.