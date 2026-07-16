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NYHETER 2026-07-17 KL. 09:24

Nya trenden: Ungdomar stjäl från macken

Av Carl Johan Mårtensson

Kungsbackamacken har drabbats av flera stölder den senaste tiden. Men det är inte vilka saker som helst som försvinner.
– De tar dekalerna som sitter på stationerna och så sätter de det på sina egna bilar och EPA-traktorer, säger Johanna Engström, stationsbefäl på Kungsbackapolisen.

Nya trenden: Ungdomar stjäl från macken
En ny, brottslig trend verkar spridas bland ungdomar i Kungsbacka. Foto: Ronny Karlsson

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Polisen har fått in tre anmälningar den senaste veckan från St1-macken på Varbergsvägen.

– De stjäl dekaler från macken och det är ett brott, egenmäktigt förfarande, säger stationsbefälet.

Det ska alltså röra sig om klistermärken med St1-loggan som personerna tar från exempelvis pumpar och sätter upp på sina fordon.

– St1-mackarna har problem med detta, det är en trend som går på något sätt.

Enligt polisen verkar det främst vara yngre personer som är på jakt efter dekalerna och polisen riktar en uppmaning till föräldrar i kommunen.

– Man ska ha koll på sina barn och deras fordon. Sitter det sådana dekaler på deras fordon är de tillgripna, de finns inte att köpa, säger Johanna Engström.



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