Debatt: Öppna förskolan – en investering

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det finns delar av vår kommun som är svåra att mäta i kronor och ören men som ändå utgör själva grunden för ett tryggt samhälle. Öppna förskolan är en sådan. Den är inte bara en verksamhet för små barn, utan lika mycket en miljö där föräldrar, syskon och ibland även äldre möts och lär känna varandra.

Norra Halland har nyligen beskrivit hur öppna förskolan förändrats över tid. Papporna har blivit fler, tiderna har utökats och verksamheten har flyttat närmare människors vardag. I Kungsbacka har den till och med flyttat in på ett äldreboende, i en idé som förenar generationer och skapar nya band mellan människor som annars sällan möts. Det är ett exempel på hur välfärd kan byggas med både omtanke och fantasi.

Jag minns själv hur värdefull den tiden var när jag som nybliven pappa tillbringade många timmar på öppna förskolan. Det var en plats där föräldrar kunde mötas kravlöst, där samtal uppstod naturligt och där man fick känna att man inte var ensam i den nya rollen. Dessutom var det ofta dagens enda tillfälle då kaffet faktiskt hann drickas upp innan det svalnade. Den gemenskapen är svår att skapa på annat sätt, och den betyder mer än man tror för både barnens och föräldrarnas trygghet.

Öppna förskolans kärna handlar om långt mer än lek och pedagogik. Det handlar om vilken moralisk kompass vi styr efter när vi formar samhällets grund. En trygg uppväxt kräver inte bara resurser, den kräver också närvaro, gemenskap och vuxna som bryr sig. När vi som kommun satsar på öppna förskolan satsar vi på just det – på relationer, tillit och barns rätt till en trygg uppväxt.

Ekonomi är alltid en förutsättning, men värderingar är riktningen. En kommun som värnar öppna förskolan visar att den förstår sambandet mellan att förvalta pengar och att förvalta framtid. Det är en liten verksamhet med stor betydelse, och en påminnelse om att trygghet byggs i mötet mellan människor, där dörren alltid står öppen och gemenskapen börjar med ett hej.

Emanuel Forsell (M),

ordförande i nämnden för Förskola & Grundskola