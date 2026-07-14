Hon är en av Sveriges yngsta präster – vill locka fler unga till kyrkan

Under uppväxten i Varberg hade hon egentligen ingen relation till kyrkan. Det var först i samband med konfirmationen som ett frö började gro. Nu arbetar Elina som präst.
– Jag blev så väl bemött i kyrkan, fick en sorts hemmakänsla och började tycka det som prästen sa var spännande, säger Elina Sjöwall.
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