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FAMILJ 2026-10-03 KL. 13:30
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Hon är en av Sveriges yngsta präster – vill locka fler unga till kyrkan

Av Christina Nordwall

Under uppväxten i Varberg hade hon egentligen ingen relation till kyrkan. Det var först i samband med konfirmationen som ett frö började gro. Nu arbetar Elina som präst.

– Jag blev så väl bemött i kyrkan, fick en sorts hemmakänsla och började tycka det som prästen sa var spännande, säger Elina Sjöwall.

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