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NYHETER 2026-10-03 KL. 09:00
Premium

Mamma kastade bilbarnstol mot femårige sonen

Av Linnea Andersson

Mamman beskriver hur bråket med den femårige sonen till slut blev för mycket. När de kom ut till bilen tog hon bilbarnstolen och kastade den mot pojken. Ett vittne såg vad som hände och larmade polisen. Nu åtalas mamman för misshandel.

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