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DEBATT 2026-10-02 KL. 14:51

Debatt: Kommunerna bör gå i spetsen

Debatt: Kommunerna bör gå i spetsen
Filip Johnsson, professor i energisystem, Chalmers, programchef för forskningsprogrammet Mistra Electrification. Foto: Pressbild

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Sverige har bland Europas bästa förutsättningar för energi- och klimatomställning.

• Vi har ett robust elsystem med mycket goda förutsättningar för ny landbaserad vindkraft genom våra stora landytor, bra vindlägen och goda tillgång till vattenkraft, som kan balansera vindkraftens variationer.

• Vi har ett nästan helt koldioxidfritt elsystem, vilket gör att ny elproduktion kan användas för att tränga undan fossila bränslen i industrin och transportsektorn.

• Vi har industrier som går i spetsen för elektrifieringen, och dessa bedömer själva att deras elbehov kommer att fördubblas till år 2035.

Men var ska vindkraften byggas? Halland har ett utbyggnadsbehov av ytterligare minst 41 landbaserade vindkraftverk, baserat på Energimyndigheten och Naturvårdsverket nationella strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad och den senaste statistiken.

Det beviljas alldeles för få nya tillstånd till vindkraft i Sverige och kommunernas veto är den i särklass vanligaste orsaken till att ansökningar avslås.

I en ny studie från forskningsprogrammet Mistra Electrification kartlägger vi ett stort antal kommunala vindkraftsbeslut.

Studien visar bland annat att andelen kommunala ja varit hög, 70 procent, när projektet låg i ett område som kommunen hade pekat ut som möjligt för vindkraft i sin översiktsplanering. I övriga fall var det en kraftig majoritet för veto.

Vi har även studerat hur partierna har röstat. Miljöpartiets vetoandel var lägst (11 procent) medan Sverigedemokraternas var högst (92 procent).

Det framgår också att Socialdemokraterna och Moderaterna, de två ”regeringsdominerande” partierna, har avgörande betydelse när de agerar tillsammans. I samtliga av de senaste 24 beslut där båda dessa partier röstat för ansökan blev detta också kommunens beslut.

Kommunerna bör gå i spetsen för utbyggnaden genom att peka ut möjliga (och olämpliga) områden för vindkraft. Samtidigt bör regeringen öka de ekonomiska incitamenten till de kommuner som möjliggör vindkraftsetableringar.

Det handlar om Sveriges framtid, industrins konkurrenskraft, klimatet och de gröna jobben. Och det avgörs i hög utsträckning av Sveriges kommunpolitiker, däribland i Hallands kommuner.

Filip Johnsson, professor i energisystem, Chalmers, programchef för forskningsprogrammet Mistra Electrification



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