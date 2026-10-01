Man misshandlad av flera personer

Av Linnea Andersson

Under lördagsförmiddagen larmade en man polisen. Han uppgav att han hade blivit misshandlad av flera personer.

Man misshandlad av flera personer.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Händelsen inträffade vid 11-tiden på lördagen i Kolla. Mannen som blev misshandlad larmade själv polisen.

– Han uppgav att han hade blivit misshandlad av flera personer. Polis åkte till platsen, säger polisens presstalesperson Fredrik Svedemyr.

En anmälan om misshandel upprättades. Ingen är misstänkt i ärendet.

Det finns inga uppgifter om mannens skadeläge.