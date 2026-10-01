Man misshandlad av flera personer.

Under lördagsförmiddagen larmade en man polisen. Han uppgav att han hade blivit misshandlad av flera personer.
Händelsen inträffade vid 11-tiden på lördagen i Kolla. Mannen som blev misshandlad larmade själv polisen.
– Han uppgav att han hade blivit misshandlad av flera personer. Polis åkte till platsen, säger polisens presstalesperson Fredrik Svedemyr.
En anmälan om misshandel upprättades. Ingen är misstänkt i ärendet.
Det finns inga uppgifter om mannens skadeläge.
✔ Förväntningarna ✔ Dyra besöket på Kungsmässan ✔ Dissarna från tidigare coacher
Från ett paradis till ett annat. Linn Fröjd Johnsen har landat hemma i Kungsbacka efter inspelningarna av dokusåpan Paradise hotel.