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NYHETER 2026-10-03 KL. 14:47

Man misshandlad av flera personer

Av Linnea Andersson

Under lördagsförmiddagen larmade en man polisen. Han uppgav att han hade blivit misshandlad av flera personer.

Man misshandlad av flera personer
Man misshandlad av flera personer.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Händelsen inträffade vid 11-tiden på lördagen i Kolla. Mannen som blev misshandlad larmade själv polisen.

– Han uppgav att han hade blivit misshandlad av flera personer. Polis åkte till platsen, säger polisens presstalesperson Fredrik Svedemyr.

En anmälan om misshandel upprättades. Ingen är misstänkt i ärendet.

Det finns inga uppgifter om mannens skadeläge.



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