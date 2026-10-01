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NYHETER 2026-10-03 KL. 12:30
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Han vill se fler äldre i politiken: "70 är det nya 50"

Av Sven Lundstedt

Inför valet kampanjade pensionärsföreningar i Kungsbacka för att väljarna skulle kryssa en senior på valsedlarna. Äldre är på väg att bli underrepresenterade bland politikerna.

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