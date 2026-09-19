Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
Klik venligst
DEBATT 2026-09-27 KL. 12:00

Debatt: Så kan brunnsvattnet bli säkrare att dricka

Debatt: Så kan brunnsvattnet bli säkrare att dricka

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Var tredje testad brunn i Halland, 34 procent, är så påverkade av bakterier att vattnet bedöms vara otjänligt eller tjänligt med anmärkning. Det visar nya siffor från Sveriges geologiska undersökning, SGU, som Watersprint har sammanställt.

Totalt dricker två miljoner svenskar vatten från egen brunn. Cirka hälften året runt, den andra hälften vid sommarstugor och fritidshus. Den som har egen brunn ansvarar själv för att dricksvattnet håller god kvalitet.

Många tar ett vattenprov när de köper huset, men eftersom vattnet kan förändras över tid behöver det provtas kontinuerligt. Livsmedelsverket rekommenderar vattenprover minst var tredje år. Finns det barn under fem år i hushållet, eller om brunnen förser fler än två hushåll med dricksvatten, bör vattnet analyseras varje år. Det som var tjänligt när huset köptes kan ha förändrats med tiden.

Förändringar i mark och avlopp, häftiga regn, ytvatteninträngning, översvämningar, eller torka kan påverka vattenkvaliteten. Bränder, olyckor eller skogsavverkning i närheten kan också påverka brunnen.

Vattnet behöver testas både för kemiska ämnen som arsenik, bly och mangan samt för bakterier, däribland E. coli och andra koliforma bakterier som kan orsaka magbesvär och magsjuka. Även om det går att bygga upp en motståndskraft drabbas besökare lättare och små barn, äldre och sjuka är extra känsliga.

Om det är i sommarstugan du har egen brunn är det bra att testa vattnet nu innan du stänger den för säsongen. Då hinner du vidta eventuella åtgärder i god tid innan nästa sommar. Om du redan stängt stugan – skriv upp det på att göra-listan inför våren. Du som bor i permanentboende med egen brunn kan räkna efter hur länge det gått sedan senaste provet. Är det mer än tre år är det hög tid att ta ett nytt.

Rent vatten är en förutsättning för trygghet, hälsa och livskvalitet. I Sverige har vi generellt vatten av hög kvalitet, men kvaliteten kan variera beroende på var vattnet kommer ifrån. Min uppmaning till alla med egen brunn i Halland är enkel: testa vattnet regelbundet så att du vet vad du dricker.

André Carlsson, vd vattenreningsföretaget Watersprint



LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I DEBATT

DEBATT 2026-09-27 KL. 12:00
Debatt: Så kan brunnsvattnet bli säkrare att dricka
DEBATT 2026-09-26 KL. 15:00
Debatt: Sätt fokus på stroke-rehab
DEBATT 2026-09-25 KL. 10:00
Debatt: Frihet är inte samma sak som att köra bil
DEBATT 2026-09-24 KL. 17:00
Debatt: Förbjud elsparkcyklar
DEBATT 2026-09-23 KL. 15:00
Debatt: Folklig fantasi möter dagens kreativitet
DEBATT 2026-09-22 KL. 16:00
Debatt: Lovande för Örsviken
DEBATT 2026-09-21 KL. 14:00
Debatt: Vilket samhälle vill vi ha?
DEBATT 2026-09-21 KL. 10:00
Debatt: Fyrverkerier ska inte ske på andras bekostnad
DEBATT 2026-09-20 KL. 12:45
Debatt: Trygghet som patient
DEBATT 2026-09-19 KL. 13:00
Debatt: Är elbilen en miljöbluff?

Fler nyheter

MEST LÄSTA DEBATT

DEBATT 2026-09-26 KL. 15:00
Debatt: Sätt fokus på stroke-rehab
DEBATT 2026-09-27 KL. 12:00
Debatt: Så kan brunnsvattnet bli säkrare att dricka

Fler nyheter

Krim: Fyrhjuling flög genom häcken: ”Mirakel att han klarade sig” Sport: Bara ett haveri kan stoppa Tölö från nytt kontraktNyheter: Folkfest när det bjöds in till skördefestNyheter: Kungsbackaborna fick chansen bli beredskapshjältar
Klik venligst
Så skapar du en höstkruka som sticker ut
NYHETER 2026-09-27 KL. 15:00
Premium

Så skapar du en höstkruka som sticker ut

TV-klipp och nyheter

Många tillfällen att fynda på barnmarknad
2026-09-27 KL. 12:45
Premium

Många tillfällen att fynda på barnmarknad

Emil har cyklat från Särö till Kina – äventyret fortsätter
2026-09-27 KL. 08:00
Premium

Emil har cyklat från Särö till Kina – äventyret fortsätter

Ett första svar från Onsalas damer
2026-09-27 KL. 12:24
Premium

Ett första svar från Onsalas damer

Vinnande Lindome siktar mot SSL
2026-09-27 KL. 11:16
Premium

Vinnande Lindome siktar mot SSL

Debatt: Så kan brunnsvattnet bli säkrare att dricka
DEBATT 2026-09-27 KL. 12:00

Debatt: Så kan brunnsvattnet bli säkrare att dricka

Expertens bästa tips för att mota höstmörkret
NYHETER 2026-09-27 KL. 10:00
Premium

Expertens bästa tips för att mota höstmörkret

Fyrhjuling flög genom häcken: ”Mirakel att han klarade sig”
NYHETER 2026-09-27 KL. 09:30
Premium

Fyrhjuling flög genom häcken: ”Mirakel att han klarade sig”

Bara ett haveri kan stoppa Tölö från nytt kontrakt
SPORT 2026-09-26 KL. 20:22
Premium

Bara ett haveri kan stoppa Tölö från nytt kontrakt

Folkfest när det bjöds in till skördefest
NYHETER 2026-09-26 KL. 18:40
Premium

Folkfest när det bjöds in till skördefest

Kungsbackaborna fick chansen bli beredskapshjältar
NYHETER 2026-09-26 KL. 17:45
Premium

Kungsbackaborna fick chansen bli beredskapshjältar

SPORT 2026-09-26 KL. 16:40
Premium

"Det är vi som är storasyster nu!"

Nu är Konstens vecka i full gång
NYHETER 2026-09-26 KL. 15:30
Premium

Nu är Konstens vecka i full gång

Debatt: Sätt fokus på stroke-rehab
DEBATT 2026-09-26 KL. 15:00

Debatt: Sätt fokus på stroke-rehab

Krönika: Allt är INTE gott
KRÖNIKOR 2026-09-26 KL. 13:00
Premium

Krönika: Allt är INTE gott

21-åringens oväntade vändning
SPORT 2026-09-26 KL. 10:30
Premium

21-åringens oväntade vändning

Hade lagt av – nu väntar allsvensk debut

De gör gymnastik på hästryggen – intresset ökar
NYHETER 2026-09-26 KL. 10:00
Premium

De gör gymnastik på hästryggen – intresset ökar

Kungsbackabon misstänks ha haft roll i knarkhärva
NYHETER 2026-09-26 KL. 09:00
Premium

Kungsbackabon misstänks ha haft roll i knarkhärva

Bilar och motorcyklar räddades ur brand
NYHETER 2026-09-26 KL. 08:37

Bilar och motorcyklar räddades ur brand

20 år av ostrontävlingar – nu jagar Johan VM-guld
NYHETER 2026-09-26 KL. 08:00
Premium

20 år av ostrontävlingar – nu jagar Johan VM-guld

Tölöprofilens nya uppdrag – i Aranäs:
HANDBOLL 2026-09-25 KL. 22:06
Premium

Tölöprofilens nya uppdrag – i Aranäs: "Då var jag lite skakig"

Nyförvärvets smärtsamma seger i hemmapremiären
HANDBOLL 2026-09-25 KL. 21:44
Premium

Nyförvärvets smärtsamma seger i hemmapremiären

Föreningen firar 50 år: ”FUB behövs”
NYHETER 2026-09-25 KL. 19:00
Premium

Föreningen firar 50 år: ”FUB behövs”

Rustan Lundbäck kliver in hos allsvensk konkurrent
HANDBOLL 2026-09-25 KL. 18:00
Premium

Rustan Lundbäck kliver in hos allsvensk konkurrent

Larm om trafikolycka – en till sjukhus
BLÅLJUS 2026-09-25 KL. 16:04

Larm om trafikolycka – en till sjukhus

Han fick flest kryss – vill skrota personvalssystemet
NYHETER 2026-09-25 KL. 16:00
Premium

Han fick flest kryss – vill skrota personvalssystemet

Nu fylls Kungsbacka av konst – här är guldkornen
NYHETER 2026-09-25 KL. 15:00
Premium

Nu fylls Kungsbacka av konst – här är guldkornen

"Vi får väl se om det blir kaos eller om det inte kommer någon"

Från regn och rusk till sol – så blir helgen i Kungsbacka
NYHETER 2026-09-25 KL. 14:00
Premium

Från regn och rusk till sol – så blir helgen i Kungsbacka

Skyltarna på stranden ska bort – annars väntar vite
NYHETER 2026-09-25 KL. 13:15
Premium

Skyltarna på stranden ska bort – annars väntar vite

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | NYHETER 2026-09-27 KL. 15:00
Så skapar du en höstkruka som sticker ut
Premium | NYHETER 2026-09-27 KL. 12:45
Många tillfällen att fynda på barnmarknad
Premium | SPORT 2026-09-27 KL. 12:24
Ett första svar från Onsalas damer
DEBATT 2026-09-27 KL. 12:00
Debatt: Så kan brunnsvattnet bli säkrare att dricka
Premium | SPORT 2026-09-27 KL. 11:16
Vinnande Lindome siktar mot SSL
Premium | NYHETER 2026-09-27 KL. 10:00
Expertens bästa tips för att mota höstmörkret
Premium | NYHETER 2026-09-27 KL. 09:30
Fyrhjuling flög genom häcken: ”Mirakel att han klarade sig”
Premium | NYHETER 2026-09-27 KL. 08:00
Emil har cyklat från Särö till Kina – äventyret fortsätter
Premium | SPORT 2026-09-26 KL. 20:22
Bara ett haveri kan stoppa Tölö från nytt kontrakt
Premium | NYHETER 2026-09-26 KL. 18:40
Folkfest när det bjöds in till skördefest
Premium | NYHETER 2026-09-26 KL. 17:45
Kungsbackaborna fick chansen bli beredskapshjältar
Premium | SPORT 2026-09-26 KL. 16:40
"Det är vi som är storasyster nu!"

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

"Vi visste inte om hon skulle överleva"

När Alice Johansson Brodén var 1,5 år drabbades hon både av en hjärntumör och en stroke. Läkarna gav henne en mörk prognos. I dag, 16 år gammal, driver hon företag där hon säljer egendesignade kepsar och mössor för att samla in pengar till Barncancerfonden. – Jag vill hjälpa forskningen att gå vidare, säger hon.


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD, chefredaktör och ansvarig utgivare:
Stefan Pettersson
Tel: 0300-52 13 55
stefan.pettersson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.