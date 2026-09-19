Debatt: Så kan brunnsvattnet bli säkrare att dricka

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Var tredje testad brunn i Halland, 34 procent, är så påverkade av bakterier att vattnet bedöms vara otjänligt eller tjänligt med anmärkning. Det visar nya siffor från Sveriges geologiska undersökning, SGU, som Watersprint har sammanställt.

Totalt dricker två miljoner svenskar vatten från egen brunn. Cirka hälften året runt, den andra hälften vid sommarstugor och fritidshus. Den som har egen brunn ansvarar själv för att dricksvattnet håller god kvalitet.

Många tar ett vattenprov när de köper huset, men eftersom vattnet kan förändras över tid behöver det provtas kontinuerligt. Livsmedelsverket rekommenderar vattenprover minst var tredje år. Finns det barn under fem år i hushållet, eller om brunnen förser fler än två hushåll med dricksvatten, bör vattnet analyseras varje år. Det som var tjänligt när huset köptes kan ha förändrats med tiden.

Förändringar i mark och avlopp, häftiga regn, ytvatteninträngning, översvämningar, eller torka kan påverka vattenkvaliteten. Bränder, olyckor eller skogsavverkning i närheten kan också påverka brunnen.

Vattnet behöver testas både för kemiska ämnen som arsenik, bly och mangan samt för bakterier, däribland E. coli och andra koliforma bakterier som kan orsaka magbesvär och magsjuka. Även om det går att bygga upp en motståndskraft drabbas besökare lättare och små barn, äldre och sjuka är extra känsliga.

Om det är i sommarstugan du har egen brunn är det bra att testa vattnet nu innan du stänger den för säsongen. Då hinner du vidta eventuella åtgärder i god tid innan nästa sommar. Om du redan stängt stugan – skriv upp det på att göra-listan inför våren. Du som bor i permanentboende med egen brunn kan räkna efter hur länge det gått sedan senaste provet. Är det mer än tre år är det hög tid att ta ett nytt.

Rent vatten är en förutsättning för trygghet, hälsa och livskvalitet. I Sverige har vi generellt vatten av hög kvalitet, men kvaliteten kan variera beroende på var vattnet kommer ifrån. Min uppmaning till alla med egen brunn i Halland är enkel: testa vattnet regelbundet så att du vet vad du dricker.

André Carlsson, vd vattenreningsföretaget Watersprint