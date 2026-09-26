Konkurrenternas dom: Så går det för Pirates i SBL

Onsala Pirates är uppe i SBL för första gången någonsin. NH tog hjälp av konkurrenterna för att ta reda på vad som väntar. Vilka tar SM-guld? Var slutar Pirates och vilken Piratesspelare vill konkurrenterna helst värva? Och vad tycker de andra lagen egentligen om att de fick dispens som gör att de inte behöver spela på trägolv?
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