Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
SPORT 2026-10-02 KL. 17:45
Premium

Konkurrenternas dom: Så går det för Pirates i SBL

Av Eric Andersson

Onsala Pirates är uppe i SBL för första gången någonsin. NH tog hjälp av konkurrenterna för att ta reda på vad som väntar. Vilka tar SM-guld? Var slutar Pirates och vilken Piratesspelare vill konkurrenterna helst värva? Och vad tycker de andra lagen egentligen om att de fick dispens som gör att de inte behöver spela på trägolv?

Redan prenumerant? -


Bli prenumerant!


Efter kampanjmånaderna är priset 59 kr/mån. Utan bindningstid.

  • E-tidningen tre dagar i veckan.
  • Tillgång till alla premiumartiklar på norrahalland.se.
  • Mervärdeshäftet med massor av specialerbjudanden. (gäller vid tecknande av minst 6 månader)
  • Mervärdeserbjudanden på till exempel resor genom Happydays, föreställningar med mera.
  • Papperstidningen fredagar.
  • E-tidningen tre dagar i veckan.
  • Tillgång till alla premiumartiklar på norrahalland.se.
  • Mervärdeshäftet med massor av specialerbjudanden. (gäller vid tecknande av minst 6 månader)
  • Mervärdeserbjudanden på till exempel resor genom Happydays, föreställningar med mera.

Papperstidning inkl helgbilaga (fredagar)
+ e-tidning (tisdag, fredag och söndag)
+ nyhetssajt (uppdateras hela veckan)

Ingen bindningstid.
Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår
efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 149:-/mån

För dig som inte vill bläddra i papperstidning 
E-tidning (tisdag, fredag och söndag)
+ nyhetssajt (uppdateras hela veckan)

Ingen bindningstid.
Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår
efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 109:-/mån

Kampanjer gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 109:-/mån NH Digital komplett.

Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 149:-/mån.

Skapa konto
Ange dina uppgifter för att skapa ett konto i samband med köp av prenumeration.

Jag som ger bort prenumerationen är:

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I SPORT

Premium | SPORT 2026-10-02 KL. 17:45
Konkurrenternas dom: Så går det för Pirates i SBL
Premium | SPORT 2026-10-02 KL. 13:19
Möt Onsala Pirates stjärnvärvning inför premiären
Premium | SPORT 2026-10-01 KL. 20:00
Kaoset inför premiären: Tvingade iväg duon i en bil till Polen
Premium | SPORT 2026-09-28 KL. 11:55
Sporthelgen i korthet
Premium | SPORT 2026-09-28 KL. 10:44
Piratesförsvaret åt upp pizzafantasten
Premium | SPORT 2026-09-27 KL. 18:23
Kungsbacka City klart för kval till trean
Premium | SPORT 2026-09-27 KL. 17:08
"Det räcker att vi tar tre poäng till"
Premium | SPORT 2026-09-27 KL. 12:24
Ett första svar från Onsala i premiären
Premium | SPORT 2026-09-27 KL. 11:16
Vinnande Lindome siktar mot SSL
Premium | SPORT 2026-09-26 KL. 20:22
Bara ett haveri kan stoppa Tölö från nytt kontrakt

Fler nyheter

MEST LÄSTA SPORT

Premium | SPORT 2026-10-01 KL. 20:00
Kaoset inför premiären: Tvingade iväg duon i en bil till Polen
Premium | SPORT 2026-10-02 KL. 13:19
Möt Onsala Pirates stjärnvärvning inför premiären
Premium | SPORT 2026-10-02 KL. 17:45
Konkurrenternas dom: Så går det för Pirates i SBL

Fler nyheter


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD, chefredaktör och ansvarig utgivare:
Stefan Pettersson
Tel: 0300-52 13 55
stefan.pettersson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.