Tränarens kärleksförklaring efter bortaskalpen

På pappret var det en tuff uppgift för Onsala BK borta mot topplaget Hestrafors. 90 minuter senare hade OBK nallat med sig alla tre poängen hem och tagit ett kliv mot ett säkrat kontrakt.
– Under veckan har det blivit väldigt tydligt hur mycket föreningen betyder för en, säger Christoffer Nogueira.
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