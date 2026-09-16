Debatt: Förbjud elsparkcyklar

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Jag var nyligen på Hemköp i Hålabäck för att handla. När jag närmade mig kassan stod en kvinna i 55-60-årsåldern och blockerade gången med en stor sparkelcykel. Jag höll på att snubbla över den och till saken hör att jag nyss fått ett nytt knä, så då blev jag riktigt ilsken.

Jag talade om för vederbörande att det är inte tillåtet att ta med cycklar in i en affär! Hon bara tittade på mig och sade inte ett ljud. Samtidigt var en liten kille inne med en sparkcykel. Inte klokt. Nu får myndigheterna ta tag i detta. Folk kör och skjutsar små barn som står framför, de kör utan hänsyn till andra.

Snälla, förbjud elsparkcyklar.

Marie