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HANDBOLL 2026-10-02 KL. 21:20
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Aranäsfrustrationen efter förlusten: "Inte godkänt"

Av Eric Andersson

HK Aranäs stod för en till stora delar usel insats.
Det märkligaste var att matchen ändå levde hela vägen till slutsignalen.

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