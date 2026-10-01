Här samlar de in kläder till barnen – inför vintern

Inne på mötesplats Protonen växer klädeshögarna på borden. Under fredagen var kungsbackaborna välkomna att donera vinterkläder, som sedan under lördagen mellan 10-14 ska delas ut till de som kan tänkas behöva dem mer.
Redan prenumerant? - Logga in
Bli prenumerant!
Skapa konto
Efter kampanjmånaderna är priset 59 kr/mån. Utan bindningstid.
Kampanjer gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 109:-/mån NH Digital komplett.
Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 149:-/mån.
Ange dina uppgifter för att skapa ett konto i samband med köp av prenumeration.
Jag som ger bort prenumerationen är: