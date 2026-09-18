Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
Klik venligst
DEBATT 2026-09-26 KL. 15:00

Debatt: Sätt fokus på stroke-rehab

Debatt: Sätt fokus på stroke-rehab
Sätt fokus på stroke-rehab, skriver debattörerna. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

I år kommer i storleksordningen omkring 800 hallänningar att drabbas av stroke. Många får svårt att prata, delar av synfältet kan försvinna och ena sidan av kroppen kan förlamas. Ungefär var sjunde person som drabbas avlider inom tre månader.

Forskningsframsteg, förbättrad vård och förebyggande arbete har bidragit till att antalet avlidna av stroke har halverats sedan millennieskiftet. Men alla som överlever återhämtar sig inte fullt ut. Stroke är en av de vanligaste orsakerna till funktionsnedsättning i Sverige. 15 procent av de som överlever är beroende av hjälp med grundläggande aktiviteter i vardagen. En stor andel drabbade uppger idag att de är nöjda med sin rehabilitering efter utskrivning från sjukhus, men andra indikatorer visar att vården efter stroke behöver stärkas.

Tre månader efter insjuknandet följs strokepatienter upp av kvalitetsregistret Riksstroke bland annat med frågan om de tycker att de fått sina behov av stöd och hjälp tillgodosedda av sjukvården och kommunen. Måttet avspeglar det samlade stöd som patienterna upplever att samhället ger, där kvaliteten i vårdplanering och samarbete mellan sjukhus, primärvård och kommun har stor betydelse.

I Halland svarade 51 procent av strokepatienterna att deras behov av hjälp och stöd var tillgodosedda. Rikssnittet i Sverige är 63 procent och Socialstyrelsens målnivå är 75 procent eller högre.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer sätter mycket hög prioritet på tidig understödd utskrivning från sjukhus till hemmet, där ett multidisciplinärt stroketeam både koordinerar och ger fortsatt rehabilitering i patientens hemmiljö. Metoden är både kostnadseffektiv och uppskattad vid lindrig till måttlig stroke. Det handlar inte bara om mer rehabilitering, utan om rätt insatser vid rätt tid, med strukturerad och långsiktig uppföljning.

Ändå visar Strokeförbundets medlemsenkät att endast cirka en av fyra upplever att rehabiliteringen på längre sikt motsvarar deras behov. Det bör inte finnas stora geografiska skillnader i tillgången till rehabilitering.

Vi vill därför uppmana Hallands regionpolitiker att sätta rehabiliteringen i fokus, så att inte onödigt många behöver leva ett liv under sin möjliga potential.

Kristina Sparreljung, generalsekreterare Hjärt-Lungfonden

Mia von Euler, registerhållare Riksstroke

Elisabeth Sundström Graversen, verksamhetschef Strokeförbundet

Anders Åkesson, förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung



LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I DEBATT

DEBATT 2026-09-26 KL. 15:00
Debatt: Sätt fokus på stroke-rehab
DEBATT 2026-09-25 KL. 10:00
Debatt: Frihet är inte samma sak som att köra bil
DEBATT 2026-09-24 KL. 17:00
Debatt: Förbjud elsparkcyklar
DEBATT 2026-09-23 KL. 15:00
Debatt: Folklig fantasi möter dagens kreativitet
DEBATT 2026-09-22 KL. 16:00
Debatt: Lovande för Örsviken
DEBATT 2026-09-21 KL. 14:00
Debatt: Vilket samhälle vill vi ha?
DEBATT 2026-09-21 KL. 10:00
Debatt: Fyrverkerier ska inte ske på andras bekostnad
DEBATT 2026-09-20 KL. 12:45
Debatt: Trygghet som patient
DEBATT 2026-09-19 KL. 13:00
Debatt: Är elbilen en miljöbluff?
DEBATT 2026-09-18 KL. 16:00
Debatt: Alla behövs när vi plockar skräp

Fler nyheter

MEST LÄSTA DEBATT

DEBATT 2026-09-25 KL. 10:00
Debatt: Frihet är inte samma sak som att köra bil
DEBATT 2026-09-26 KL. 15:00
Debatt: Sätt fokus på stroke-rehab

Fler nyheter

Nyheter: Kungsbackaborna fick chansen bli beredskapshjältarSport: 21-åringens oväntade vändningBlåljus: Bilar och motorcyklar räddades ur brandSport: Tölöprofilens nya uppdrag – i Aranäs: "Då var jag lite skakig"
Klik venligst
Folkfest när det bjöds in till skördefest
NYHETER 2026-09-26 KL. 18:40
Premium

Folkfest när det bjöds in till skördefest

TV-klipp och nyheter

Kungsbackaborna fick chansen bli beredskapshjältar
2026-09-26 KL. 17:45
Premium

Kungsbackaborna fick chansen bli beredskapshjältar

2026-09-26 KL. 16:40
Premium

"Det är vi som är storasyster nu!"

Nu är Konstens vecka i full gång
2026-09-26 KL. 15:30
Premium

Nu är Konstens vecka i full gång

De gör gymnastik på hästryggen – intresset ökar
2026-09-26 KL. 10:00
Premium

De gör gymnastik på hästryggen – intresset ökar

Debatt: Sätt fokus på stroke-rehab
DEBATT 2026-09-26 KL. 15:00

Debatt: Sätt fokus på stroke-rehab

Krönika: Allt är INTE gott
KRÖNIKOR 2026-09-26 KL. 13:00
Premium

Krönika: Allt är INTE gott

21-åringens oväntade vändning
SPORT 2026-09-26 KL. 10:30
Premium

21-åringens oväntade vändning

Hade lagt av – nu väntar allsvensk debut

Kungsbackabon misstänks ha haft roll i knarkhärva
NYHETER 2026-09-26 KL. 09:00
Premium

Kungsbackabon misstänks ha haft roll i knarkhärva

Bilar och motorcyklar räddades ur brand
NYHETER 2026-09-26 KL. 08:37

Bilar och motorcyklar räddades ur brand

20 år av ostrontävlingar – nu jagar Johan VM-guld
NYHETER 2026-09-26 KL. 08:00
Premium

20 år av ostrontävlingar – nu jagar Johan VM-guld

Tölöprofilens nya uppdrag – i Aranäs:
HANDBOLL 2026-09-25 KL. 22:06
Premium

Tölöprofilens nya uppdrag – i Aranäs: "Då var jag lite skakig"

Nyförvärvets smärtsamma seger i hemmapremiären
HANDBOLL 2026-09-25 KL. 21:44
Premium

Nyförvärvets smärtsamma seger i hemmapremiären

Föreningen firar 50 år: ”FUB behövs”
NYHETER 2026-09-25 KL. 19:00
Premium

Föreningen firar 50 år: ”FUB behövs”

Rustan Lundbäck kliver in hos allsvensk konkurrent
HANDBOLL 2026-09-25 KL. 18:00
Premium

Rustan Lundbäck kliver in hos allsvensk konkurrent

Larm om trafikolycka – en till sjukhus
BLÅLJUS 2026-09-25 KL. 16:04

Larm om trafikolycka – en till sjukhus

Han fick flest kryss – vill skrota personvalssystemet
NYHETER 2026-09-25 KL. 16:00
Premium

Han fick flest kryss – vill skrota personvalssystemet

Nu fylls Kungsbacka av konst – här är guldkornen
NYHETER 2026-09-25 KL. 15:00
Premium

Nu fylls Kungsbacka av konst – här är guldkornen

"Vi får väl se om det blir kaos eller om det inte kommer någon"

Från regn och rusk till sol – så blir helgen i Kungsbacka
NYHETER 2026-09-25 KL. 14:00
Premium

Från regn och rusk till sol – så blir helgen i Kungsbacka

Skyltarna på stranden ska bort – annars väntar vite
NYHETER 2026-09-25 KL. 13:15
Premium

Skyltarna på stranden ska bort – annars väntar vite

Hallänningar mår bäst i landet – paret bekräftar bilden
NYHETER 2026-09-25 KL. 12:30
Premium

Hallänningar mår bäst i landet – paret bekräftar bilden

Studie visar: Äldre hallänningar mår bäst i landet
NYHETER 2026-09-25 KL. 11:50
Premium

Studie visar: Äldre hallänningar mår bäst i landet

Debatt: Frihet är inte samma sak som att köra bil
DEBATT 2026-09-25 KL. 10:00

Debatt: Frihet är inte samma sak som att köra bil

Här är Kungsbackas nya namn i riksdagen
NYHETER 2026-09-25 KL. 07:30
Premium

Här är Kungsbackas nya namn i riksdagen

"Fantastiskt, men också ansvarsfullt"

Man stoppades av polis – stora muskler väckte misstanke
NYHETER 2026-09-25 KL. 06:45
Premium

Man stoppades av polis – stora muskler väckte misstanke

Man sålde sprit till minderåriga: ”Mådde bra av uppskattningen”
NYHETER 2026-09-24 KL. 20:30
Premium

Man sålde sprit till minderåriga: ”Mådde bra av uppskattningen”

Stjärnan som blixtvärvades innan premiären
HANDBOLL 2026-09-24 KL. 19:45
Premium

Stjärnan som blixtvärvades innan premiären

✔ Därför återvände han ✔ Intresset från andra klubbar ✔ Förväntningarna

Författarens udda grepp – släpper bok utan vanlig text
NYHETER 2026-09-24 KL. 19:00
Premium

Författarens udda grepp – släpper bok utan vanlig text

I den nya ungdomsromanen berättas hela historien genom sms och illustrationer

Deltagarna laddar: Arbetet med festivalen är i gång
KULTUR & NÖJE 2026-09-24 KL. 18:00
Premium

Deltagarna laddar: Arbetet med festivalen är i gång

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | NYHETER 2026-09-26 KL. 18:40
Folkfest när det bjöds in till skördefest
Premium | NYHETER 2026-09-26 KL. 17:45
Kungsbackaborna fick chansen bli beredskapshjältar
Premium | SPORT 2026-09-26 KL. 16:40
"Det är vi som är storasyster nu!"
Premium | NYHETER 2026-09-26 KL. 15:30
Nu är Konstens vecka i full gång
DEBATT 2026-09-26 KL. 15:00
Debatt: Sätt fokus på stroke-rehab
Premium | KRÖNIKOR 2026-09-26 KL. 13:00
Krönika: Allt är INTE gott
Premium | SPORT 2026-09-26 KL. 10:30
21-åringens oväntade vändning
Premium | NYHETER 2026-09-26 KL. 10:00
De gör gymnastik på hästryggen – intresset ökar
Premium | NYHETER 2026-09-26 KL. 09:00
Kungsbackabon misstänks ha haft roll i knarkhärva
NYHETER 2026-09-26 KL. 08:37
Bilar och motorcyklar räddades ur brand
Premium | NYHETER 2026-09-26 KL. 08:00
20 år av ostrontävlingar – nu jagar Johan VM-guld
Premium | HANDBOLL 2026-09-25 KL. 22:06
Tölöprofilens nya uppdrag – i Aranäs: "Då var jag lite skakig"

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

"Vi visste inte om hon skulle överleva"

När Alice Johansson Brodén var 1,5 år drabbades hon både av en hjärntumör och en stroke. Läkarna gav henne en mörk prognos. I dag, 16 år gammal, driver hon företag där hon säljer egendesignade kepsar och mössor för att samla in pengar till Barncancerfonden. – Jag vill hjälpa forskningen att gå vidare, säger hon.


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD, chefredaktör och ansvarig utgivare:
Stefan Pettersson
Tel: 0300-52 13 55
stefan.pettersson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.