Duo stoppades vid resecentrum – misstänkt stöldgods hittades

Av Johanna Simonsson

En man och en kvinna stoppades av polisen vid resecentrum. Vid kontrollen hittades misstänkt stöldgods och en larmborttagare. Nu misstänks duon för brott.



Polisen stoppade en man och en kvinna vid resecentrum som nu misstänks för brott. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var vid 21.30 på torsdagskvällen som polisen fattade misstanke om en man som befann sig vid resecentrum. Han var i sällskap med en kvinna och efter att polisen pratat med mannen kontrollerades båda två.

– Då anträffades en avbitartång och en larmborttagare. I mannens väska hittades också misstänkt stöldgods. Det rörde sig om kläder och verktyg, säger Gustav Arvidsson, stationsbefäl i Kungsbacka.

Föremålen togs i beslag och kvinnan och mannen, som båda är i 30-årsåldern, misstänks för häleri.

– De släpptes sedan på fri fot och ärendet hanterades på plats vid resecentrum.