Norra Halland - Kungsbackas största tidning
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SPORT 2026-10-02 KL. 21:00
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Så mycket publik väntas till historiska matchen

Av Eric Andersson

Onsala Pirates spelar sin första SBL-match någonsin under lördagen. Men hur har egentligen biljettrycket varit?

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