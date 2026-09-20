Debatt: Stärk vård för kroniskt sjuka

Stärk vård och rehabilitering för kroniskt sjuka anser debatörren. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Före valet förklarade partierna hur de vill förbättra Sveriges hälso- och sjukvård. Nu i samband med den Internationella Reumatikerdagen, som äger rum den 12 oktober, vill vi påminna om att det är dags att genomföra viktiga reformer.

Centrala vårdfrågor för Reumatikerförbundet är möjligheterna till snabb diagnostik och behandling, men också tillgången till god och jämlik rehabilitering. Rehabilitering handlar om att stödja en person att återfå bästa möjliga funktionsförmåga, självständighet och livskvalitet efter sjukdom, skada eller medfödd funktionsnedsättning. Det är en process som utgår från individens behov och mål och kan omfatta medicinska, sociala och psykologiska insatser.

Nästan halva befolkningen har någon kronisk sjukdom och en fjärdedel av befolkningen har två eller fler. Många påverkas i sin vardag genom hela livet. Personer med kronisk sjukdom står för 80–85 procent av sjukvårdskostnaderna, men de genererar också kostnader genom sjukskrivningar och uteblivna skatteinkomster.

Till de kroniska sjukdomarna hör reumatisk sjukdom, som cirka en miljon svenskar är drabbade av. Att satsa på bra vård och rehabilitering för kroniskt sjuka som resulterar i att fler kan jobba och må bra, är alltså lönsamt för både individ och samhälle.

Reumatikerförbundet anser att regionerna behöver:

· Ta fram en samlad plan för vård av kroniskt sjuka, med tydliga mål, ansvar och uppföljning.

· Säkerställa att rehabilitering erbjuds utifrån behov, till exempel teamrehabilitering, varmvattenbassäng och specialistrehabilitering.

· Säkerställa tillgång till fast vårdkontakt och individuell behandlingsplan för personer med komplexa behov.

· Följa upp att nationella riktlinjer och vårdförlopp faktiskt efterlevs i verksamheterna.

· Planera långsiktigt för tillräckligt många utbildningsplatser för specialistläkare, specialistsjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

Reumatikerdistriktet Halland

styrelsen/ordförande Margareta Kranshammar