Regionen om väntetiderna i vården: "Ibland går det inte att undvika"

Eva Nord fick efter svåra bröstsmärtor vara med om en utdragen vårdkarusell, där hon fick vänta länge och uppleva många transporter innan hon fick hjälp. Nu har regionen fått svara på vad som kan föranleda att sådant händer.
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