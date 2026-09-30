Trafikolycka mellan bilist och cyklist – en person förd till sjukhus

Av Jenny Segergren

En trafikolycka mellan en personbil och en cyklist inträffade i Bukärr under torsdagseftermiddagen.



En trafikolycka inträffade i Bukärr under torsdagseftermiddagen. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet inkom till SOS Alarm klockan 17:42 på torsdagen och ambulans kallades till platsen.

Enligt polisen inträffade olyckan i en korsning i Bukärr mellan en personbil och en cyklist.

Skadeläget för cyklisten är ännu okänt.

– Enligt första uppgifter är personen vaken och talbar, säger polisens presstalesperson Christian Brattgård.

Strax innan klockan 19 uppger SOS Alarm att en person har avförts med ambulans.

En anmälan om vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskda är upprättad. Ingen är ännu delgiven misstanke om brott meddelar polisens presstalesperson Christian Brattgård.