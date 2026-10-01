Tusentals ton frukt slängs – här är initiativen som vill stoppa svinnet

För många av landets husägare betyder sensommar och höst att trädgården fylls av frukt. Frukt som långt ifrån alltid äts upp. Uppskattningsvis går 90 procent av frukten till spillo. Fruktförmedlingen är ett av fler initiativ som vill ändra på det.
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