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DEBATT 2026-09-30 KL. 15:00

Debatt: Låt barnens behov styra timmarna

Debatt: Låt barnens behov styra timmarna
Debattören tycker 30 timmar alltid ska erbjudas på förskolan. Foto: Pixabay

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30 timmar bör alltid erbjudas som en möjlighet, så att familjer kan anpassa tiden efter barnets ålder, utveckling och behov.

Jag är hemma med min yngste son och vill inget hellre än att vara med mina barn. Samtidigt har mitt äldsta barn, som snart fyller fyra år, ett stort behov av sina kompisar, sin förskolemiljö och gemenskapen där.

I den här åldern blir det sociala samspelet allt viktigare. Han vill leka, prata och göra saker tillsammans med andra barn. Därför känns det märkligt att han plötsligt ska få mindre tid med sina kompisar just för att han fått ett syskon.

I dag går han tre dagar i veckan mellan 9 och 14. Då missar han lekar, aktiviteter, utevistelse, måltider och gemenskap.

Jag förstår att kommunen behöver hantera stora barngrupper. Men varför ska lösningen vara att minska tiden för just de barn som fått ett syskon?

I dag arbetar de flesta föräldrar och hämtar först framåt 16–17-tiden. Klockan 14 finns därför ofta få kompisar kvar att leka med ute.

Han älskar förskolan och vill vara med sina kompisar. Jag kan och vill leka med honom, men jag kan inte ersätta samspelet med andra barn. Vår förskola och dess pedagoger är fantastiska.

De är ofta ute två gånger om dagen. Efter klockan 14, när mitt barn måste hämtas, är de alltid ute. Därför är det svårt att förstå varför några fler barn skulle vara en så stor belastning någon timma till.

Även måltiderna har betydelse. Min son undrar varför han inte längre får äta frukost och mellanmål med sina kompisar. För barn är måltiderna också gemenskap.

30 timmar bör därför erbjudas som en möjlighet, inte som ett krav. Jag skulle kunna hämta tidigare eller ha mitt barn hemma, men låta honom gå oftare när behovet av kompisar, lek och gemenskap är stort.

Det handlar inte om att lämna bort sitt barn så mycket som möjligt, utan om att kunna möta barnets behov. Han behöver fortfarande mig, men också sina kompisar, pedagogerna och förskolemiljön.

Jag hoppas därför att kommunen låter barnens utveckling, sociala gemenskap, lek, språk, lärande och välmående väga tungt. 30 timmar betyder inte att alla barn måste gå så mycket – möjligheten finns.

För mig är det viktigaste att föräldrar får möjlighet att göra det som är bäst för deras barn.

Michelle



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