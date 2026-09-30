Eva fick vänta 38 timmar på specialistvård – trots svåra bröstsmärtor

När Eva Nord, 78, från Billdal plötsligt drabbades av svåra bröstsmärtor räknade hon med att snabbt få hjälp. I stället blev det starten på en utdragen vårdkarusell – med ambulansväntan och långa timmar i sjukhuskorridorer samtidigt som hon slussades runt mellan olika vårdinrättningar över stora delar av Halland.
– Man känner sig ledsen och övergiven när man ligger där. Det är ovärdigt, säger Eva Nord.
Det här är Evas vittnesmål inifrån den halländska sjukvården.
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