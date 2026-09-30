Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
Klik venligst
NYHETER 2026-10-02 KL. 07:00
Premium

Eva fick vänta 38 timmar på specialistvård – trots svåra bröstsmärtor

Av Carl Johan Mårtensson

När Eva Nord, 78, från Billdal plötsligt drabbades av svåra bröstsmärtor räknade hon med att snabbt få hjälp. I stället blev det starten på en utdragen vårdkarusell – med ambulansväntan och långa timmar i sjukhuskorridorer samtidigt som hon slussades runt mellan olika vårdinrättningar över stora delar av Halland.
– Man känner sig ledsen och övergiven när man ligger där. Det är ovärdigt, säger Eva Nord.
Det här är Evas vittnesmål inifrån den halländska sjukvården.

Redan prenumerant? -


Bli prenumerant!


Efter kampanjmånaderna är priset 59 kr/mån. Utan bindningstid.

  • E-tidningen tre dagar i veckan.
  • Tillgång till alla premiumartiklar på norrahalland.se.
  • Mervärdeshäftet med massor av specialerbjudanden. (gäller vid tecknande av minst 6 månader)
  • Mervärdeserbjudanden på till exempel resor genom Happydays, föreställningar med mera.
  • Papperstidningen fredagar.
  • E-tidningen tre dagar i veckan.
  • Tillgång till alla premiumartiklar på norrahalland.se.
  • Mervärdeshäftet med massor av specialerbjudanden. (gäller vid tecknande av minst 6 månader)
  • Mervärdeserbjudanden på till exempel resor genom Happydays, föreställningar med mera.

Papperstidning inkl helgbilaga (fredagar)
+ e-tidning (tisdag, fredag och söndag)
+ nyhetssajt (uppdateras hela veckan)

Ingen bindningstid.
Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår
efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 149:-/mån

För dig som inte vill bläddra i papperstidning 
E-tidning (tisdag, fredag och söndag)
+ nyhetssajt (uppdateras hela veckan)

Ingen bindningstid.
Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår
efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 109:-/mån

Kampanjer gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 109:-/mån NH Digital komplett.

Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 149:-/mån.

Skapa konto
Ange dina uppgifter för att skapa ett konto i samband med köp av prenumeration.

Jag som ger bort prenumerationen är:

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I NYHETER

Premium | NYHETER 2026-10-02 KL. 07:30
Regionen om väntetiderna i vården: "Ibland går det inte att undvika"
Premium | NYHETER 2026-10-02 KL. 07:00
Eva fick vänta 38 timmar på specialistvård – trots svåra bröstsmärtor
Premium | NYHETER 2026-10-01 KL. 21:45
Förskolans knep: Disneyfilm ska få fler tjejer att spela fotboll
Premium | NYHETER 2026-10-01 KL. 19:10
Så njöt Kungsbackaborna i sensommarvärmen
NYHETER 2026-10-01 KL. 18:31
Trafikolycka mellan bilist och cyklist – en person förd till sjukhus
Premium | NYHETER 2026-10-01 KL. 17:00
Här ställer de ut konsten – från Daglig verksamhet
Premium | NYHETER 2026-10-01 KL. 15:00
Marknad i strålande höstsol lockade besökare till torget
NYHETER 2026-10-01 KL. 14:21
Arbete på E6 skapade köer – ett körfält avstängt
Premium | NYHETER 2026-10-01 KL. 12:56
Åtalas efter vansinnesfärd – körde i 174 km/h mitt i Onsala
Premium | NYHETER 2026-10-01 KL. 11:35
Körde till Systembolaget – med 2,04 promille i blodet

Fler nyheter

MEST LÄSTA NYHETER

Premium | NYHETER 2026-09-30 KL. 19:00
Efter flytten – nu öppnar butiken vid Kungsmässan
NYHETER 2026-09-30 KL. 13:09
Två till sjukhus efter att bil kört av vägen
Premium | NYHETER 2026-09-30 KL. 10:51
Klart: Alliansen fortsätter styra i Kungsbacka
Premium | NYHETER 2026-10-01 KL. 12:56
Åtalas efter vansinnesfärd – körde i 174 km/h mitt i Onsala
Premium | NYHETER 2026-10-01 KL. 07:46
Boende blev slagen med metallpinne

Fler nyheter


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD, chefredaktör och ansvarig utgivare:
Stefan Pettersson
Tel: 0300-52 13 55
stefan.pettersson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.