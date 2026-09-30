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NYHETER 2026-10-02 KL. 12:48
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Beskedet: Då ska de vandaliserade byggnaderna rivas

Av Eric Andersson

Henrikssons stenhuggeris gamla lokaler i centrala Kungsbacka har utsatts för vandalisering. Nu ger de nya fastighetsägarna besked om när byggnaderna ska rivas.

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