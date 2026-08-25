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BLÅLJUS 2026-10-03 KL. 08:31

Bråkig stämning mellan 40-tal ungdomar – polis ryckte ut

Av Linnea Andersson

Bråkig stämning mellan ett 40-tal ungdomar ledde till polisutryckning under fredagskvällen.

Bråkig stämning mellan 40-tal ungdomar – polis ryckte ut
Polis ryckte ut efter att ett 40-tal ungdomar samlats.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Polisen fick vid 19-tiden på fredagen in ett larm om en upptrissad stämning bland ungdomar i Frillesås.

– Det rör sig om ett 40-tal ungdomar i två olika grupperingar, det verkar vara bråkigt mellan dem. Den som ringde in nämnde att det kommit ett flertal epatraktorer till platsen, säger polisens presstalesperson Johan Håkansson.

Polisen fick inga uppgifter om att det skulle röra sig om ett slagsmål, men bestämde sig för att åka till platsen. När de kommit fram konstaterade de att det just då inte var ett pågående bråk.

– Men vi kunde se att någon hade slagit sönder en backspegel, så vi upprättade en anmälan om skadegörelse.

Polisen kontrollerade flera ungdomar på platsen. Flera av dem kördes också hem till vårdnadshavare.



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