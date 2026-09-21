Debatt: Dags att förstatliga sjukvården

Dags att förstatliga sjukvården, tycker debattören. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Den mångåriga resursbristen inom den offentliga sjukvården och osäkerhetskänslan hos medborgarna har medfört att de sökt trygghet i privata sjukvårdsförsäkringar via sin anställning eller egenbetald försäkring. Offentligvården hänvisar allt oftare till vårdgivare de har avtal med.

Efter ett besök på Varbergs Sjukus fick jag följande besked:

”Hej. Hjärtmottagningen Hallands sjukhus har tagit emot din remiss.

Tyvärr kan vi inte på Hjärtmottagningen Hallands sjukhus erbjuda dig en tid för besök inom vårdgarantins tidsgräns på 60 dagar. Det är många patienter med ännu större medicinska behov som väntar på tid före dig.

För att du ska få vård så snabbt som möjligt erbjuder vi dig istället besök hos en vårdgivare som Region Halland har avtal med. Vårdgivare finns i Göteborg och Varberg. Du förväntas få en tid inom 60 dagar. Vi rekommenderar dig att tacka ja. Det är det bästa för din hälsa.

Region Halland avgör sedan vilken vårdgivare det blir utifrån var det finns tid och så nära som möjligt till där du bor. Om du ändå väljer att vänta kvar kommer väntetiden vara minst tolv månader, förmodligen längre. Nya patienter tillkommer och de som bedöms ha ännu större medicinska behov kommer att gå före i kön.

Regionens Vårdgarantiservice meddelar att ”Du har valt att få en tid för besök inom vårdgarantin hos en av de vårdgivare Region Halland har avtal med. Inom åtta veckor kommer du att få en kallelse med tid för besök hos Hjärtcentrum Halland, Varberg.”

Statens Sjukvårdsmyndighet:

Staten tar över huvudmannaskapet för all offentlig sjukvård, dess finansiering och regelverk som kompletteras med ny organisationsplan och nya strukturer.

Samtliga sjukhus leds av dess sjukhuskommitté bestående av ledamöter från personalen.

Investerings- och driftsbudget fastställts av respektive sjukhus och ingives till staten.

Respektive kommitté är suverän i sina beslut där personalfrågor, bemanning, schemaläggning med mera är grundpelarna i syfte att uppnå en så rationell vård som möjligt med bibehållen respekt för personalens profession och trevnad.

Vårdgivare inom regionen (exempelvis Kungsbacka, Varberg och Halmstad) bildar ett Samråd med uppgift att samverka för en rationell vård genom utbyte av tjänster och erfarenheter.

Royne Nilsson,

organisationskonsult