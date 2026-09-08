Golfare samlades för årets tävling – profilen gjorde debut

36 golfspelare samlades för att delta i Onsala PRO:s sjunde upplaga av Gräppåsdagen. Det kändes i luften att det var tävling på gång men framför allt är syftet att det ska vara en social tillställning.
– Vi fikar innan och efteråt är det lunch och prisutdelning. Alla får pris, säger Kjell Kristensson, ordförande, som själv vunnit tävlingen ett år.
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