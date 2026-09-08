Kaos på tåg med fulla ungdomar – larm om ett hundratal inblandade

Av Johanna Simonsson

Det blev polispådrag i Kungsbacka efter att personer i gymnasieålder varit fulla och stökiga på ett tåg. Trafiken stoppades och tågpersonal ska bland annat ha knuffats.

– Det kom in larm om att det var ett hundratal personer inblandade, säger Caroline Nylander, presstalesperson i region Väst.

Polispådrag efter att fulla ungdomar varit stökiga på ett tåg. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Polisen fick första larmet vid 21.25 på onsdagskvällen.

– Det var berusning på många av de här personerna i gymnasieåldern och bland annat ska tågpersonal ha blivit knuffade, säger Caroline Nylander.

Tågtrafiken stoppades i Kungsbacka.

– Det har varit stökigt på tåget och även perrongen i anslutning.

Enligt Kungsbackas stationsbefäl ska elever även ha förstört säten.

Händelsen slutade i anmälan om skadegörelse, ofredande mot tågpersonalen och ett antal personer avvisades från platsen.