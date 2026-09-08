Kaos på tåg med fulla ungdomar – larm om ett hundratal inblandade

Det blev polispådrag i Kungsbacka efter att personer i gymnasieålder varit fulla och stökiga på ett tåg. Trafiken stoppades och tågpersonal ska bland annat ha knuffats.
– Det kom in larm om att det var ett hundratal personer inblandade, säger Caroline Nylander, presstalesperson i region Väst.
Polisen fick första larmet vid 21.25 på onsdagskvällen.
– Det var berusning på många av de här personerna i gymnasieåldern och bland annat ska tågpersonal ha blivit knuffade, säger Caroline Nylander.
Tågtrafiken stoppades i Kungsbacka.
– Det har varit stökigt på tåget och även perrongen i anslutning.
Enligt Kungsbackas stationsbefäl ska elever även ha förstört säten.
Händelsen slutade i anmälan om skadegörelse, ofredande mot tågpersonalen och ett antal personer avvisades från platsen.
Carina Bergfeldt om:
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När Alice Johansson Brodén var 1,5 år drabbades hon både av en hjärntumör och en stroke. Läkarna gav henne en mörk prognos. I dag, 16 år gammal, driver hon företag där hon säljer egendesignade kepsar och mössor för att samla in pengar till Barncancerfonden. – Jag vill hjälpa forskningen att gå vidare, säger hon.