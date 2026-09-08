Obehörig kvinna på boende – elektronik saknas

Ett vårdboende larmade polisen om att en obehörig kvinna befann sig i lokalen. Elektronik ska även saknas.
Polisen larmades till boendet på onsdagsmorgonen.
– Larmet gällde en obehörig person i lokalerna. Det ska även saknas elektronik från boendet. Vi har hållit förhör med personen, en kvinna i 55-årsåldern, säger Jens Andersson, polisens presstalesperson i region Väst.
Kvinnan misstänks nu för stöld.
Carina Bergfeldt om:
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Balkongdramat slutade med räddningsinsats
När Alice Johansson Brodén var 1,5 år drabbades hon både av en hjärntumör och en stroke. Läkarna gav henne en mörk prognos. I dag, 16 år gammal, driver hon företag där hon säljer egendesignade kepsar och mössor för att samla in pengar till Barncancerfonden. – Jag vill hjälpa forskningen att gå vidare, säger hon.