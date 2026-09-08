Obehörig kvinna på boende – elektronik saknas

Av Johanna Simonsson

Ett vårdboende larmade polisen om att en obehörig kvinna befann sig i lokalen. Elektronik ska även saknas.



Polisen larmades till ett vårdboende under onsdagsmorgonen. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Polisen larmades till boendet på onsdagsmorgonen.

– Larmet gällde en obehörig person i lokalerna. Det ska även saknas elektronik från boendet. Vi har hållit förhör med personen, en kvinna i 55-årsåldern, säger Jens Andersson, polisens presstalesperson i region Väst.

Kvinnan misstänks nu för stöld.