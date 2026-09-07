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DEBATT 2026-09-09 KL. 11:00

Debatt: Bygg ut E6 – innan köerna blir nya tillväxthindret

Debatt: Bygg ut E6 – innan köerna blir nya tillväxthindret
Per Svensson (S) och Magdalena Sundqvist (S) vill bygga ut E6 till sex filer mellan Kungsbacka och Göteborg, vilket de lyfter i debattartikeln. Arkivfoto: Norra Halland

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Det är dags att sluta låtsas att det räcker med fler tåg. E6 mellan Kungsbacka och Göteborg är redan i dag en flaskhals. Under pendlingstid ringlar köerna långa och den som kör sträckan vet hur snabbt några minuters försening kan bli en halvtimme eller timme. Ändå verkar den politiska ledningen i Region Halland vara nöjd med att stå bredvid och titta på. Det duger inte.

Socialdemokraterna i Region Halland vill bygga ut E6 till sex filer mellan Kungsbacka och Göteborg. Det handlar inte om att välja bilen framför tåget. Hallands framtid kräver både bättre järnväg och bättre väg.

Västkustbanan ska byggas ut till fyrspår och det måste fortsätta prioriteras. Men järnvägen kommer inte att vara fullt utbyggd när Fehmarn Bält-förbindelsen öppnar om några år. Samtidigt väntas trafiken genom Halland öka kraftigt. Därtill väntar ett av Sveriges största byggprojekt på Ringhals.

Resultatet om vi inte agerar blir uppenbart: mer trafik, längre köer och sämre förutsättningar för människor och företag.

E6 är dessutom en viktig transportled mellan kontinenten, Göteborg och Norge. Alla kan inte ta tåget. Hantverkare, skiftarbetare, företag och människor som bor på landsbygden är beroende av bilen.

Bilen är inte problemet. Utsläppen är problemet. Vi ska ställa om transporterna – men samtidigt se till att infrastrukturen fungerar.

Det märkliga är att E6 redan är sexfilig från Göteborg till Kållered. Sedan tar det slut. De sista två milen mot Kungsbacka är fortfarande fyrfiliga. Det är som att bygga en motorväg fram till dörren och sedan sätta upp en vägbom.

55 procent av Kungsbackaborna arbetar i ett annat län och stråket Kungsbacka-Göteborg är Sveriges näst starkaste pendlingsstråk över en länsgräns. Kungsbacka och Halland har enormt mycket att vinna på en fortsatt integration med Göteborg.

Vi har dessutom väntat länge på Onsalavägen. Den investeringen får inte tappa effekt därför att E6 samtidigt tillåts bli en allt större flaskhals.

Moderatstyrets passivitet riskerar att skapa ännu värre köer på E6. Det är inte att bygga för framtiden – det är att hoppas att problemen löser sig själva. Det kommer de inte att göra.

Region Halland måste prioritera både fyrspår på järnvägen och en sexfilig E6 om vi ska ha en fortsatt tillväxt i norra Halland. Bygg ut vägen – innan köerna bygger fast Halland.

Per Svensson (S), regionrådskandidat

Magdalena Sundqvist (S), oppositionsråd Kungsbacka

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