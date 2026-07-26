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NYHETER 2026-07-27 KL. 20:00
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Galna resan – Emil cyklar från Särö till Georgien

Av Carl Johan Mårtensson

När Emil Jansson blev uppsagd från jobbet tog han chansen att göra något helt annat. Nu har han cyklat hela vägen från Särö till Turkiet.
– Jag såg det som ett tecken att förverkliga den här resan, säger han till NH.

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