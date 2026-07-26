Ny stöld av bildelar – denna gång i Åsa

Att stjäla fronten på bilar har varit populärt i Kungsbacka kommun under sommaren. Nu har det skett igen och den här gången i Åsa.
Anmälan om stölden gjordes under måndagen. Det handlar då om en person som fått fronten bortplockad och stulen inne i centrala Åsa.
– Vi har ju haft sådana här brott tidigare, vi hade en i Frillesås ganska nyligen, säger Stephanie Garbutt, stationsbefäl hos polisen i Kungsbacka.
Brottet ska ha skett under söndagen eller måndagen.
– Det finns ingen misstänkt i nuläget, säger Garbutt.
Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.