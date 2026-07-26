Ny stöld av bildelar – denna gång i Åsa

Av Ronny Karlsson

Att stjäla fronten på bilar har varit populärt i Kungsbacka kommun under sommaren. Nu har det skett igen och den här gången i Åsa.



En ny stöld av bildelar har skett.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Anmälan om stölden gjordes under måndagen. Det handlar då om en person som fått fronten bortplockad och stulen inne i centrala Åsa.

– Vi har ju haft sådana här brott tidigare, vi hade en i Frillesås ganska nyligen, säger Stephanie Garbutt, stationsbefäl hos polisen i Kungsbacka.

Brottet ska ha skett under söndagen eller måndagen.

– Det finns ingen misstänkt i nuläget, säger Garbutt.