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NYHETER 2026-07-28 KL. 09:17

Ny stöld av bildelar – denna gång i Åsa

Av Ronny Karlsson

Att stjäla fronten på bilar har varit populärt i Kungsbacka kommun under sommaren. Nu har det skett igen och den här gången i Åsa.

Ny stöld av bildelar – denna gång i Åsa
En ny stöld av bildelar har skett.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Anmälan om stölden gjordes under måndagen. Det handlar då om en person som fått fronten bortplockad och stulen inne i centrala Åsa.

– Vi har ju haft sådana här brott tidigare, vi hade en i Frillesås ganska nyligen, säger Stephanie Garbutt, stationsbefäl hos polisen i Kungsbacka.

Brottet ska ha skett under söndagen eller måndagen.

– Det finns ingen misstänkt i nuläget, säger Garbutt.



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