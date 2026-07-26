Festligt när 1600-talet kom på besök i Kungsbacka

För 400 år sedan var Danmark fienden och Kungsbacka en dansk stad. På måndagskvällen vände föreningen Gustav II Adolfs fotfänika på historien och firade sitt 30-årsjubileum med en dansk festmåltid i innerstans äldsta byggnad.
– Vi har ju krigat med danskarna i så många år. Så nu är det dags att förbrödra oss istället, säger Henrik Pettersson Falk, traditionsofficer i Gustav II Adolf fotfänika.
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