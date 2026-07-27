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NYHETER 2026-07-28 KL. 08:30
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Gottskärsbor oroas av kommande byggtrafik

Av Thomas Östberg

I grunden är de positiva till att det ska byggas nytt vid vattnet i Gottskär och att området utvecklas. Men innan spaden sätts i marken för det stora projektet Gottskärs Havsbad vill bostadsrättsinnehavarna på Galjonsvägen ha information om hur transporterna ska ske under byggtiden. Oron för sämre trafiksäkerhet, ökade avgasutsläpp, buller och även skador på befintliga fastigheter är stor.

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