Brand i terräng vid sjö i Kungsbacka

Ett larm om en brand i terräng i Kungsbacka kommun har kommit in till Räddningstjänsten.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet kom från SOS Alarm klockan 12.311 och det handlar om en befarad skogsbrand. Räddningstjänsten är kallad till platsen.

Branden ska enligt SOS Alarms karta ha startat vid Iglatjärnen inte så långt från Sundstorp i den östra kommundelen.

– Vi är fortfarande på väg dit, det är en bit att åka för oss. Men det ska handla om en yta på cirka 30 kvadratmeter som brinner enligt en inringare, är det första beskedet från räddningstjänstens ledningscentral.

Väl på plats visade det sig att det hndlade om en yta på cvirka 15 kvadratmeter som brann vid ankomst för räddningstjänsten.

– Vi har påbörjat släckning och räknar med att avsluta om cirka 20 minuter, säger larmoch leningsoperatör Fredrik Östlund vid 13.10-tiden.

Den senaste tiden har det varit torrt i skog och mark i kommunen och SMHI har gått ut med flera varningar där man manar till försiktigthet när det gäller att elda utomhus.

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