Smycken stals vid inbrott i Hammerö

Smycken ska ha stulits vid ett inbrott i Hammerö som anmälts till polisen.
Anmälan gjordes under måndagskvällen och en polispatrull var på plats i Hammerö.
– Det handlar om en stöld genom inbrott, en inringare misstänker att det har försvunnit en del smycken till ett oklart värde, säger polisens presstalesperson Tamara Fuentes.
Patrullen på plats samlade in uppgifter och det ska ha handlat om ett brott som skett några dagar före anmälan. Det finns i nuläget ingen misstänkt för brottet.
Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.