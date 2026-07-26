Smycken stals vid inbrott i Hammerö

Av Ronny Karlsson

Smycken ska ha stulits vid ett inbrott i Hammerö som anmälts till polisen.



Smycken ska ha stulits vid ett inbrott.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Anmälan gjordes under måndagskvällen och en polispatrull var på plats i Hammerö.

– Det handlar om en stöld genom inbrott, en inringare misstänker att det har försvunnit en del smycken till ett oklart värde, säger polisens presstalesperson Tamara Fuentes.

Patrullen på plats samlade in uppgifter och det ska ha handlat om ett brott som skett några dagar före anmälan. Det finns i nuläget ingen misstänkt för brottet.