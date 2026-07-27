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NYHETER 2026-07-28 KL. 15:05

Reparationer på gång – boende i Onsala blir utan vatten

Reparationer gör att boende i Onsala blir utan vatten under stora delar av onsdagen.

Reparationer på gång – boende i Onsala blir utan vatten
Avstängt vatten väntar för boende i Onsala under onsdagen. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Kungsbacka kommun har gått ut på sin hemsida och berättat om avstängningen av vattnet.

Det handlar om ett reparationsarbete som behöver göras under onsdagen och då stängs vattnet av.

De i Onsala som drabbas är personer som bor på Gottskärsvägen, Karsegårdsvägen, Lilla Karsegårdsvägen, Onsala kyrkväg samt Tullkammarvägen.

Bedömningen är att vattnet kommer att vara avstängt från 08.30 på morgonen och fram till 15.00.

"När vattnet kommer tillbaka kan det vara missfärgat och innehålla luft. Spola tills missfärgningen försvinner, men tänk på att många spolar samtidigt, så det kan bli tryckfall av den anledningen. Undvik att tvätta vittvätt", är kommunens uppmaning inför avstängningen.



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