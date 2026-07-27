Reparationer på gång – boende i Onsala blir utan vatten

Reparationer gör att boende i Onsala blir utan vatten under stora delar av onsdagen.
Kungsbacka kommun har gått ut på sin hemsida och berättat om avstängningen av vattnet.
Det handlar om ett reparationsarbete som behöver göras under onsdagen och då stängs vattnet av.
De i Onsala som drabbas är personer som bor på Gottskärsvägen, Karsegårdsvägen, Lilla Karsegårdsvägen, Onsala kyrkväg samt Tullkammarvägen.
Bedömningen är att vattnet kommer att vara avstängt från 08.30 på morgonen och fram till 15.00.
"När vattnet kommer tillbaka kan det vara missfärgat och innehålla luft. Spola tills missfärgningen försvinner, men tänk på att många spolar samtidigt, så det kan bli tryckfall av den anledningen. Undvik att tvätta vittvätt", är kommunens uppmaning inför avstängningen.
Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.