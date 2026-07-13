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NYHETER 2026-07-14 KL. 07:30
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Lärare åtalas – misstänks för misshandel av sexåring

Av Ronny Karlsson

En lärare åtalas för misshandel av en sexåring på en skola i Kungsbacka kommun. Händelsen ska ha inträffat under våren.

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