Häst fastnade i kärr – kunde räddas i natt

En travhäst som fastnade i ett kärr fick räddningstjänsten att rycka ut. Under natten till onsdag kunde hästen räddas.
Larmet kom in klockan 22.16 på tisdagskvällen och det handlade om en travhäst som hade fastnat i ett kärr i de östra kommundelarna. Räddningstjänsten var snabbt på plats efter att personer på platsen inte hade lyckats få loss hästen.
– Det verkar ha gått bra till slut, vid 23.30 var hästen uppe och den ska ha mått bra efter räddningsinsatsen. Vi fick loss den med hjälp av en vinsch och en fyrhjuling och arbetet gick bra, säger larm- och ledningsoperatör Björn van der Kaay på Räddningstjänsten Storgöteborg.
Efter midnatt var styrkan tillbaka på stationen efter den lite ovanliga insatsen.
– Det är väl inte jättevanligt att vi får göra sådana här insatser, men det händer ibland, säger van der Kaay.
"Upp till varje kommun att fatta beslut"
Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.