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FAMILJ 2026-07-14 KL. 19:00
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Mimmi återvänder gärna till sommarjobbet i idyllen

Av Sven Lundstedt

Mimmi Åkebrand jobbar med att levandegöra en tid utan mobiltelefoner, bilar eller stress på det sätt som vi upplever idag. Hon har fastnat för jobbet som guide i Äskhults by.

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