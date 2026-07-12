Barnen lär sig havsvett – simskola med kläderna på

Vid Gårda brygga i Åsa får barnen varje sommar träna på sina simfärdigheter i havsmiljö. Två gånger per termin hålls ”Livbojens dag” där eleverna får öva klädsim och lära sig bad- och båtvett.
– Det kommer hända alla familjer någon gång, att ett barn drattar i med kläderna på, säger simskoleansvariga Linda Oliveira.
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