Högljudda fåglar skapar ilska i bostadsområdet

Måsar och trutar engagerar många Kungsbackabor. Nu har en kvinna vänt sig till kommunen för att få hjälp.



Måsar och trutar skapar irritation i Söderstaden. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det är i ett mail till miljöförvaltningen i Kungsbacka som kvinnan framför sina åsikter. Hon tycker att fåglarna skapar alldeles för mycket problem i Söderstaden, nära Aranäsgymnasiet.

"Det finns flera bon i området och ungarna håller nu på att lämna bona. Under denna period är de vuxna fiskmåsarna mycket aggressiva och attackerar boende som passerar i närheten. Detta innebär en otrygg och i vissa fall direkt riskfylld situation för både vuxna, barn och äldre, skriver kvinnan.

Hon lyfter fram att även hennes sömn påverkas av måsarnas närvaro. Redan från tidig morgon börjar måsarnas skrik vilket påverkar både sömn och boendemiljö.

Kvinnan vill nu se en skyndsam lösning, men troligt är att fåglarna blir kvar ett tag till. Just nu är det nämligen häckningstid för måsar och då är de fredade.

"Under perioden från den 1 april till och med den 31 juli är det häckningssäsong för bland annat fiskmåsar, vilket betyder att fåglarna, deras bon och ägg är fredade enligt jaktlagen. Det innebär att du inte får flytta, skada eller störa varken bon, ungar eller häckande fåglar.

Den allmänna jakttiden för fiskmås infaller mellan 11 augusti och 28 februari. För gråtrut gäller 1 augusti till 31 mars," går det att läsa på kommunens hemsida.

Endast om måsarna orsakar allvarlig skada går det att få tillstånd för skyddsjakt. Det sker sällan i Kungsbacka, men har inträffat bland annat när måsar jagade barn på en skolgård i Fjärås.