Norra Halland - Kungsbackas största tidning
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NYHETER 2026-07-14 KL. 20:00
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Åsa-bons nya app: Nu kan du tävla i antal bad

Av Tove Eliasson

Simon Hillbom arbetar som webbutvecklare till vardags, men har under semestern utvecklat appen Badligan där man kan tävla med varandra om vem som är sommarens mästerbadare.
– Man ångrar aldrig ett bad, säger han.

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