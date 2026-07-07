Tuffa Gothia-matcher för KIF i tryckande hettan

När det är mer än 30 grader varmt i solen är det tufft att spela fotboll. Det vet deltagarna i Gothia Cup efter de två inledande dagarna. NH tog en tur till gräsplanerna på Inlag när det var som varmast under tisdagen för att se hur Kungsbacka lagen hanterar värmen – som väntas hålla i sig.
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