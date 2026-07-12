Två personer till akuten – skåp ramlade ner på förskola

Två överskåp lossnade och ramlade ner på personalen på en förskola. Två pedagoger fick åka till akuten och nu ska händelsen utredas.

Två personer fick uppsöka akuten efter att skåp ramlat ner från en vägg på en förskola.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var i början av juli som den dramatiska händelsen utspelade sig på en förskola i Kungsbacka kommun. Två stycken dubbla överskåp lossande plötsligt från en vägg och ramlade ner mot pedagoger och barn som befann sig i lokalen.

Två pedagoger fick föras till akuten efter händelsen och de ska ha drabbats av muskelskador samt samt smärta i nacke och huvud.

Rektor, enhetschef samt vaktmästare kallades omedelbart till platsen.

Händelsen har nu anmälts till Arbetsmiljöverket som ska utreda olyckan.

Enligt anmälan har kommunens fastighetsservice varit på plats efter olyckan och det finns misstanke om att skåpen inte har satts upp på rätt sätt.