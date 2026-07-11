Gården gör somrig satsning på nytt trädgårdscafé

Av Tove Eliasson

Sedan Kristi Himmelsfärd har HamraGård i Åsa haft igång sin nya satsning: ett trädgårdscafé där de välkomnar såväl butikskunder som nyfikna förbipasserande.

– Vi har en förkärlek för rejäla mackor, säger Camilla Sten, som tillsammans med sin bror driver gården och caféet.

Camilla Sten driver gårdscafét på HamraGård tillsammans med sin bror Johan. Bild: Tove Eliasson

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

HamraGård i Åsa har drivits av samma familj i flera generationer, med fokus på ekologiska lamm och grisar. År 2015 öppnade de en gårdsbutik och i maj i år hade även gårdens nya trädgårdscafé premiär.

– Vi har charkuteriet och vi har butiken, men de senaste åren har vi haft många kunder som har efterfrågat ett café, berättar Camilla Sten som utgör ena halvan i syskonparet som driver HamraGård.

– Att ha ett café tillför en tillfredsställelse för oss att få servera det vi producerar. Vi får direkt ett kvitto på vad vi håller på med när vi ser de nöjda kunderna. Det är väldigt fint, säger hon.





Ekologiskt tänk

Camilla driver HamraGård tillsammans med sin bror Johan. Johan jobbar mer med jordbruket: djuren, odlingarna och det mesta fysiska arbetet. Camilla jobbar med butiken, kontorsjobbet och nu caféet. De möts i charken, där Johan styckar och Camilla finstyckar och packar.

Än så länge har de bara en uteservering, men Camilla berättar att de har planer på att utveckla det så småningom. Bild: Tove Eliasson

– Man ska inte glömma av hans insats i det här. Ingen av oss hade klarat att driva det här utan den andre, säger Camilla.

Gårdens djur - grisarna och fåren - är ekocertifierade, och deras odlingar är kravcertifierade, något som är viktigt för Camilla och Johan. I caféet är det som serveras, utöver deras egenproducerade produkter, också ekologiskt och närproducerat i många fall.

– Det är en tanke som genomsyrar hela konceptet. Jag var i skogen i går och såg att blåbären börjar bli färdiga, så det kanske blir en blåbärssylt till våfflorna om någon vecka, säger Camilla.





Mack-snack i charken

Utvecklingen av gårdscaféet har vuxit fram med tiden.

– Det är en gemensam dröm som vi har närt i flera år, säger Camilla.

Syskonen hade länge pratat om att en servering skulle passa bra på gården, och att det hade varit fint med en uteservering under äppelträden. När de arbetade tillsammans i charken växte konceptet fram.

– Både brorsan och jag har en förkärlek för rejäla mackor, och när man står och snackar inne i charken en onsdagseftermiddag när man börjar bli lite trött, så kan man säga att ”jag ska nog göra en sån här macka ikväll när jag kommer hem”, och ur det så landar det i att det nog är en mackbar vi ska hålla på med, säger Camilla.

Caféts specialitet är charkbrickan, som består av egenproducerade råvaror. Bild: Tove Eliasson

Och mycket riktigt, på menyn finns flera mackor att välja på. Utöver det finns det våfflor, fika och syskonens stolthet: charkbrickan, gjord på råvaror från gården.

– Jag skulle vilja säga att det är charkbrickan som går bäst hos kunderna, för det är vår profilprodukt. Men sanningen är att våfflor är det som säljer bäst, säger Camilla med ett skratt.

Hon ser stora möjligheter att kunna utveckla caféet ytterligare i framtiden:

– Så som upplägget är nu så är det en sommargrej. Jag har redan många tankar på hur vi kan utveckla det framåt, men nu måste vi landa i det här ett tag.