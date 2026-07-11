Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
NYHETER 2026-07-13 KL. 19:00

Gården gör somrig satsning på nytt trädgårdscafé

Av Tove Eliasson

Sedan Kristi Himmelsfärd har HamraGård i Åsa haft igång sin nya satsning: ett trädgårdscafé där de välkomnar såväl butikskunder som nyfikna förbipasserande.
– Vi har en förkärlek för rejäla mackor, säger Camilla Sten, som tillsammans med sin bror driver gården och caféet.

Gården gör somrig satsning på nytt trädgårdscafé
Camilla Sten driver gårdscafét på HamraGård tillsammans med sin bror Johan. Bild: Tove Eliasson

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

HamraGård i Åsa har drivits av samma familj i flera generationer, med fokus på ekologiska lamm och grisar. År 2015 öppnade de en gårdsbutik och i maj i år hade även gårdens nya trädgårdscafé premiär.

– Vi har charkuteriet och vi har butiken, men de senaste åren har vi haft många kunder som har efterfrågat ett café, berättar Camilla Sten som utgör ena halvan i syskonparet som driver HamraGård.

– Att ha ett café tillför en tillfredsställelse för oss att få servera det vi producerar. Vi får direkt ett kvitto på vad vi håller på med när vi ser de nöjda kunderna. Det är väldigt fint, säger hon.


Ekologiskt tänk

Camilla driver HamraGård tillsammans med sin bror Johan. Johan jobbar mer med jordbruket: djuren, odlingarna och det mesta fysiska arbetet. Camilla jobbar med butiken, kontorsjobbet och nu caféet. De möts i charken, där Johan styckar och Camilla finstyckar och packar.

Än så länge har de bara en uteservering, men Camilla berättar att de har planer på att utveckla det så småningom. Bild: Tove Eliasson

– Man ska inte glömma av hans insats i det här. Ingen av oss hade klarat att driva det här utan den andre, säger Camilla.

Gårdens djur - grisarna och fåren - är ekocertifierade, och deras odlingar är kravcertifierade, något som är viktigt för Camilla och Johan. I caféet är det som serveras, utöver deras egenproducerade produkter, också ekologiskt och närproducerat i många fall.

– Det är en tanke som genomsyrar hela konceptet. Jag var i skogen i går och såg att blåbären börjar bli färdiga, så det kanske blir en blåbärssylt till våfflorna om någon vecka, säger Camilla.


Mack-snack i charken

Utvecklingen av gårdscaféet har vuxit fram med tiden.

– Det är en gemensam dröm som vi har närt i flera år, säger Camilla.

Syskonen hade länge pratat om att en servering skulle passa bra på gården, och att det hade varit fint med en uteservering under äppelträden. När de arbetade tillsammans i charken växte konceptet fram.

– Både brorsan och jag har en förkärlek för rejäla mackor, och när man står och snackar inne i charken en onsdagseftermiddag när man börjar bli lite trött, så kan man säga att ”jag ska nog göra en sån här macka ikväll när jag kommer hem”, och ur det så landar det i att det nog är en mackbar vi ska hålla på med, säger Camilla.

Caféts specialitet är charkbrickan, som består av egenproducerade råvaror. Bild: Tove Eliasson

Och mycket riktigt, på menyn finns flera mackor att välja på. Utöver det finns det våfflor, fika och syskonens stolthet: charkbrickan, gjord på råvaror från gården.

– Jag skulle vilja säga att det är charkbrickan som går bäst hos kunderna, för det är vår profilprodukt. Men sanningen är att våfflor är det som säljer bäst, säger Camilla med ett skratt.

Hon ser stora möjligheter att kunna utveckla caféet ytterligare i framtiden:

– Så som upplägget är nu så är det en sommargrej. Jag har redan många tankar på hur vi kan utveckla det framåt, men nu måste vi landa i det här ett tag.



LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I NYHETER

Premium | NYHETER 2026-07-13 KL. 20:45
Ökade kostnader – så påverkas våra grönområden
Premium | NYHETER 2026-07-13 KL. 20:00
Het debatt – ny sorts grönska växer fram i Kolla
NYHETER 2026-07-13 KL. 19:37
Arbetsplatsolycka i Åsa – fick ström genom kroppen
NYHETER 2026-07-13 KL. 19:00
Gården gör somrig satsning på nytt trädgårdscafé
Premium | NYHETER 2026-07-13 KL. 18:00
Mitt i sommaren – extra möte väntar för politiker
Premium | NYHETER 2026-07-13 KL. 17:00
Barnen lär sig havsvett – simskola med kläderna på
NYHETER 2026-07-13 KL. 15:57
Stor trafikpåverkan efter olycka på E6
NYHETER 2026-07-13 KL. 15:25
Här är Kungsbackas varmaste badplatser just nu
NYHETER 2026-07-13 KL. 12:40
Så blir vädret i veckan – ännu varmare dagar väntar
Premium | NYHETER 2026-07-13 KL. 12:15
Tjuvar slog till mot golfklubben

Fler nyheter

MEST LÄSTA NYHETER

NYHETER 2026-07-13 KL. 15:57
Stor trafikpåverkan efter olycka på E6
NYHETER 2026-07-12 KL. 08:12
Polis stoppade män som fotograferade
Premium | NYHETER 2026-07-13 KL. 07:25
Man åtalas för jaktbrott efter krock med vildsvin
Premium | NYHETER 2026-07-13 KL. 12:15
Tjuvar slog till mot golfklubben
Premium | NYHETER 2026-07-13 KL. 11:45
Förskolan fick nog av bajset – nu portas hundägarna från förskolan i Kullavik

Fler nyheter

Blåljus: Arbetsplatsolycka i Åsa – fick ström genom kroppenSport: Sjukdom och hårdvind stoppade Hansson-Milds medaljchanser i EMTrafik: Stor trafikpåverkan efter olycka på E6Lista: Här är Kungsbackas varmaste badplatser just nu
Het debatt – ny sorts grönska växer fram i Kolla
NYHETER 2026-07-13 KL. 20:00
Premium

Het debatt – ny sorts grönska växer fram i Kolla

TV-klipp och nyheter

Ökade kostnader – så påverkas våra grönområden
2026-07-13 KL. 20:45
Premium

Ökade kostnader – så påverkas våra grönområden

Gården gör somrig satsning på nytt trädgårdscafé
2026-07-13 KL. 19:00

Gården gör somrig satsning på nytt trädgårdscafé

Arbetsplatsolycka i Åsa – fick ström genom kroppen
2026-07-13 KL. 19:37

Arbetsplatsolycka i Åsa – fick ström genom kroppen

Mitt i sommaren – extra möte väntar för politiker
2026-07-13 KL. 18:00
Premium

Mitt i sommaren – extra möte väntar för politiker

Barnen lär sig havsvett – simskola med kläderna på
NYHETER 2026-07-13 KL. 17:00
Premium

Barnen lär sig havsvett – simskola med kläderna på

Sjukdom och hårdvind stoppade Hansson-Milds medaljchanser i EM
SPORT 2026-07-13 KL. 16:30
Premium

Sjukdom och hårdvind stoppade Hansson-Milds medaljchanser i EM

Här är Kungsbackas varmaste badplatser just nu
NYHETER 2026-07-13 KL. 15:25

Här är Kungsbackas varmaste badplatser just nu

Debatt: Oaptitlig diskussion om skolmatens roll
DEBATT 2026-07-13 KL. 15:00

Debatt: Oaptitlig diskussion om skolmatens roll

Drömstart för KIF-tjejerna när Gothia Cup inleddes
SKOLA 2026-07-13 KL. 13:30
Premium

Drömstart för KIF-tjejerna när Gothia Cup inleddes

Så blir vädret i veckan – ännu varmare dagar väntar
NYHETER 2026-07-13 KL. 12:40

Så blir vädret i veckan – ännu varmare dagar väntar

Tjuvar slog till mot golfklubben
NYHETER 2026-07-13 KL. 12:15
Premium

Tjuvar slog till mot golfklubben

Förskolan fick nog av bajset – nu portas hundägarna från förskolan i Kullavik
NYHETER 2026-07-13 KL. 11:45
Premium

Förskolan fick nog av bajset – nu portas hundägarna från förskolan i Kullavik

Gothia Cup igång i Kungsbacka – ”En jätteupplevelse”
SPORT 2026-07-13 KL. 11:11
Premium

Gothia Cup igång i Kungsbacka – ”En jätteupplevelse”

Debatt: Snälla, vi orkar inte mer inom vården
DEBATT 2026-07-13 KL. 10:30

Debatt: Snälla, vi orkar inte mer inom vården

Bildelar stals från parkerad bil – igen
NYHETER 2026-07-13 KL. 09:49

Bildelar stals från parkerad bil – igen

SMHI varnar: ”Extremt stor” risk i Kungsbacka
NYHETER 2026-07-13 KL. 07:57

SMHI varnar: ”Extremt stor” risk i Kungsbacka

Man åtalas för jaktbrott efter krock med vildsvin
NYHETER 2026-07-13 KL. 07:25
Premium

Man åtalas för jaktbrott efter krock med vildsvin

Brand nära golfbana under natten
NYHETER 2026-07-13 KL. 06:43

Brand nära golfbana under natten

Orangeri och spabad – villan i Frillesås lockade många
KULTUR & NÖJE 2026-07-12 KL. 16:45
Premium

Orangeri och spabad – villan i Frillesås lockade många

Robert vill se en busskur – 20 barn blir dyblöta
NYHETER 2026-07-12 KL. 15:00
Premium

Robert vill se en busskur – 20 barn blir dyblöta

Debatt: Vilken mark ska kommunen köpa?
DEBATT 2026-07-12 KL. 13:00

Debatt: Vilken mark ska kommunen köpa?

Debatt: Kaffematte döljer en skattehöjning
DEBATT 2026-07-12 KL. 12:00

Debatt: Kaffematte döljer en skattehöjning

Man skickade brev till kvinna – bröt mot kontaktförbud
NYHETER 2026-07-12 KL. 11:00
Premium

Man skickade brev till kvinna – bröt mot kontaktförbud

Pingisstjärnan om sin sport:
SPORT 2026-07-12 KL. 09:00
Premium

Pingisstjärnan om sin sport: "Det kan bli destruktivt"

Polis stoppade män som fotograferade
NYHETER 2026-07-12 KL. 08:12

Polis stoppade män som fotograferade

Återbruk till konst – naturen ger Lars inspiration
FAMILJ 2026-07-11 KL. 15:30
Premium

Återbruk till konst – naturen ger Lars inspiration

Så varmt är det i vattnet vid din badplats
NYHETER 2026-07-11 KL. 14:45

Så varmt är det i vattnet vid din badplats

Debatt: M pratar småhus, men beslutar om höghus
DEBATT 2026-07-11 KL. 14:00

Debatt: M pratar småhus, men beslutar om höghus

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | NYHETER 2026-07-13 KL. 20:45
Ökade kostnader – så påverkas våra grönområden
Premium | NYHETER 2026-07-13 KL. 20:00
Het debatt – ny sorts grönska växer fram i Kolla
NYHETER 2026-07-13 KL. 19:37
Arbetsplatsolycka i Åsa – fick ström genom kroppen
NYHETER 2026-07-13 KL. 19:00
Gården gör somrig satsning på nytt trädgårdscafé
Premium | NYHETER 2026-07-13 KL. 18:00
Mitt i sommaren – extra möte väntar för politiker
Premium | NYHETER 2026-07-13 KL. 17:00
Barnen lär sig havsvett – simskola med kläderna på
Premium | SPORT 2026-07-13 KL. 16:30
Sjukdom och hårdvind stoppade Hansson-Milds medaljchanser i EM
NYHETER 2026-07-13 KL. 15:57
Stor trafikpåverkan efter olycka på E6
NYHETER 2026-07-13 KL. 15:25
Här är Kungsbackas varmaste badplatser just nu
DEBATT 2026-07-13 KL. 15:00
Debatt: Oaptitlig diskussion om skolmatens roll
Premium | SKOLA 2026-07-13 KL. 13:30
Drömstart för KIF-tjejerna när Gothia Cup inleddes
NYHETER 2026-07-13 KL. 12:40
Så blir vädret i veckan – ännu varmare dagar väntar

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

FN-soldaten återvänder – söker svar om insatserna

FN-soldaten återvänder – söker svar om insatserna

Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD och chefredaktör:
Stefan Pettersson
Ansvarig utgivare:
Ronny Karlsson
Tel: 0300-52 13 64
ronny.karlsson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.