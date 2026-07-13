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NYHETER 2026-07-15 KL. 08:45

Nattöppna VM-krogar – så gick det i Kungsbacka

Av Carl Johan Mårtensson

Under VM har det varit möjligt att ansöka om förlängda serveringstider i Kungsbacka. Två Kungsbackakrogar tog chansen och enligt krögarna var satsningen en riktig fullträff.
– Vi har kört alla Sverigematcherna och det har varit fullsatt, säger Claes Heyman, restaurangchef O'Learys Kungsbacka.

Nattöppna VM-krogar – så gick det i Kungsbacka
Stefan Sumner och Claes Heyman berättar att det har gått lugnt till på krogarna, trots de sena öppettiderna. Fotomontage: Norra Halland/Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

I samband med Sveriges oväntade intåg i fotbolls-VM var det många kommuner som utökade möjligheterna att servera alkohol utanför ordinarie tider. Så gjordes även i Kungsbacka och här var det två krogar, Prinsens och O’Learys, som nappade på erbjudandet och skickade in ansökningar.

Claes Heyman är restaurangchef på O’Learys. Han berättar att det var självklart att söka tillstånd när möjligheterna utökades.

– Vi har kört alla Sverigematcher och det har varit fullsatt, även under Sverige-Tunisien med avspark klockan 04.00.

Hur gick det att ha öppet så sent? Blev det stökigt?

– Alltså fyramatchen var väl mer kanske som en frukostbjudning om man säger så. Men matchen mot Japan, som började klockan ett, då var det lite mer högt i tak, men ändå bra stämning. Det har varit fantastisk stämning på alla matcherna, berättar Claes Heyman.

Även Prinsens valde att hålla öppet senare än vanligt, fast bara under Sverige-Japan.

– Det har gått jättebra. Det var glad, positiv och härlig stämning, precis som det ska vara under ett mästerskap. Så att det har varit superkul verkligen, säger Prinsens ägare, Stefan Sumner.

– Det var ju lite nya regler som man inte är van vid, som att man inte får använda uteserveringen efter klockan ett. Och det är lite ovant för oss som alltid har uteserveringen i gång. Vi var också tvungna att ha två ordningsvakter.

Sverige är sedan länge utslagna och finalerna har spelats under mer normala serveringstider och därför inte påverkats av de utökade serveringsmöjligheterna. Men Claes Heyman på O’Learys hade gärna sett att de tillfälliga reglerna blev permanenta.

– Det tycker jag absolut. Vi hade ju hockey-VM i vintras som också gick på helt knasiga tider. Så det valde vi faktiskt att inte visa. Det här kommer ju att hända igen och jag tycker det här ska vara en status som alltid fungerar, alkohollagarna är lite föråldrade.



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