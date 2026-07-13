Svettig dag – så varmt väntas det bli i Kungsbacka

Av Carl Johan Mårtensson

Nu blir det ännu varmare och det kan bli riktigt svettigt de kommande dagarna.

– Som högst blir det omkring 30 grader, säger Erik Höjgård-Olsen, meteorolog vid SMHI.



Heta dagar väntar i Kungsbacka men snart kan ett lågtryck dra in. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Veckan har hittills bjudit på högsommarvärme och temperaturer upp mot 28 grader. Nu ser det ut att bli ännu varmare.

– Det kommer vara mestadels soligt, torrt och varmt väder och det kommer i princip vara molnfritt. Det här kommer ge solen bra möjligheter att värma upp och som högst blir det omkring 30 grader idag i Kungsbacka. På torsdag blir det liknande väder och också omkring 30 grader.

– Man får försöka hålla sig sval och tänk på att vädra ut hemmet under nätterna. Drick mycket vatten, använd solkräm och ät mycket glass, tipsar Erik Höjgård–Olsen.

Men framåt helgen ser värmeböljan ut att lätta något.

– Det ser ut som att andra halvan av fredagen blir gradvis ostadigare och en del skurar kan passera då. Under lördagen blir det tidvis regnigt under dagen och temperaturen sjunker till runt 20 grader.