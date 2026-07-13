Svettig dag – så varmt väntas det bli i Kungsbacka

Nu blir det ännu varmare och det kan bli riktigt svettigt de kommande dagarna.
– Som högst blir det omkring 30 grader, säger Erik Höjgård-Olsen, meteorolog vid SMHI.
Veckan har hittills bjudit på högsommarvärme och temperaturer upp mot 28 grader. Nu ser det ut att bli ännu varmare.
– Det kommer vara mestadels soligt, torrt och varmt väder och det kommer i princip vara molnfritt. Det här kommer ge solen bra möjligheter att värma upp och som högst blir det omkring 30 grader idag i Kungsbacka. På torsdag blir det liknande väder och också omkring 30 grader.
– Man får försöka hålla sig sval och tänk på att vädra ut hemmet under nätterna. Drick mycket vatten, använd solkräm och ät mycket glass, tipsar Erik Höjgård–Olsen.
Men framåt helgen ser värmeböljan ut att lätta något.
– Det ser ut som att andra halvan av fredagen blir gradvis ostadigare och en del skurar kan passera då. Under lördagen blir det tidvis regnigt under dagen och temperaturen sjunker till runt 20 grader.
"Upp till varje kommun att fatta beslut"
Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.