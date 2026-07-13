Larm om travhäst som fastnat i ett kärr

Av Ronny Karlsson

Räddningstjänsten har fått in ett larm om en häst som sitter fast i ett kärr under sen tisdagskväll.



TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet kom in klockan 22.16, och vid 22.30-tiden var man på väg till platsen i den östra kommundelen, inte så långt från Hjälmared.

– Det är en travhäst som ska sitta fast i ett kärr, vi är på väg dit för att hjälpa till, säger larm- och ledningsoperatör Fredrik Johansson på Räddningstjänsten Storgöteborg.

Larmet kom efter att personer på plats först försökt att få bort hästen ur kärret.

Vid 22.55 meddelar räddningstjänsten att man är på plats och arbetet med att få loss hästen har inletts.

– Vi jobbar med det tillsammans med personer på platsen. Vi har en fyrhjuling och en vinsch med oss men det tar lite tid. Det kommer säkert ta en timma innan vi är klara, även om hästen kanske är uppe tidigare, säger Johansson.