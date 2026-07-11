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NYHETER 2026-07-13 KL. 19:37

Arbetsplatsolycka i Åsa – fick ström genom kroppen

Av Tove Eliasson

En man fick ström i kroppen när han monterade solceller på arbetsplatsen.

Arbetsplatsolycka i Åsa – fick ström genom kroppen
Bilderna är genrebilder. Montage: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Polisen larmades till Lyngås utanför Åsa klockan 16.09, då en man i dryga 25-årsåldern råkade ut för en arbetsplatsolycka.

– Personen ska i samband med montage av solceller fått stöt eller ström genom kroppen, vi har varit framme och upprättat anmälan om vållande till kroppsskada i samband med misstänkt arbetsmiljöbrott, säger Fredrik Svedemyr, polisens presstalesperson i region Väst.

Polisen har inga uppgifter om huruvida mannen fördes till sjukhus i samband med olyckan.



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