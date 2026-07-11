Arbetsplatsolycka i Åsa – fick ström genom kroppen

En man fick ström i kroppen när han monterade solceller på arbetsplatsen.
Polisen larmades till Lyngås utanför Åsa klockan 16.09, då en man i dryga 25-årsåldern råkade ut för en arbetsplatsolycka.
– Personen ska i samband med montage av solceller fått stöt eller ström genom kroppen, vi har varit framme och upprättat anmälan om vållande till kroppsskada i samband med misstänkt arbetsmiljöbrott, säger Fredrik Svedemyr, polisens presstalesperson i region Väst.
Polisen har inga uppgifter om huruvida mannen fördes till sjukhus i samband med olyckan.
Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.